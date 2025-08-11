На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Исполнившей рэп Долиной предрекли издевательское отношение от молодежи

Продюсер Рудченко: рэп Долиной могут воспринять как стеб
Продюсер и музыкальный критик Павел Рудченко в беседе с изданием «Абзац» усомнился, что народная артистка России Лариса Долина станет популярной у молодежи после исполнения рэпа.

Как отметил Рудченко, существует малая вероятность, что речитатив вызовет искренний интерес у молодого поколения. Он предположил, что исполнение артистки будет восприниматься как определенный стеб над рэпом.

«Эстрадная артистка пробует новый жанр – это не филигранно и неестественно. Выглядит со стороны слушателя как потуги. Она получит только издевательское отношение к своим экспериментам. Но, безусловно, привлечет внимание», — отметил продюсер.

10 августа издание Super опубликовало ролик, в котором Долина прочитала рэп. Артист Александр Панайотов имитировал битбоксинг.

31 июля продюсер Виктор Дробыш раскритиковал Долину за нападки на студентов.

По мнению шоумена, методика Долиной, преподающей вокал, отличается токсичностью и выглядит как способ самоутвердиться на фоне менее известных исполнителей. Он заявил, что певица в своем обучении ориентируется на метод кнута, который сегодня давно неактуален.

