Ди Каприо остановили для обыска на частной вечеринке на Ибице

На Ибице полиция не узнала и обыскала актера Леонардо Ди Каприо
Guglielmo Mangiapane/Reuters

Перед входом на вечеринку с текилой на Ибице полиция не узнала американского актера Леонардо Ди Каприо и остановила его и его друзей, чтобы обыскать. Об этом сообщает Page Six.

На кадрах с места происшествия видно, как 50-летний актер в черной бейсболке и футболке ждет своей очереди на досмотр с телефоном в руках. По словам источника издания, знаменитость обыскали дважды, прежде чем пропустить на вечеринку на частной вилле. С остальными известными гостями правоохранители поступили так же.

На видео слышно, как женщина говорит о том, что ее «активно обыскивают». На острове также сфотографировали девушку актера, супермодель Витторию Черетти.

В начале месяца стало известно, что певица и актриса Дженнифер Лопес не смогла попасть в бутик в Турции из-за охранника. Исполнительница забронировала посещение магазина во время своего пребывания в Стамбуле. Однако когда она подошла к магазину, охранник не узнал ее и отказался впустить внутрь, объяснив, что «все занято». Лопес сказала, что для нее «это не проблема» и удалилась.

Ранее принц Гарри трижды попытался зайти не в ту дверь.

