Директор Краско рассказал о подарке актера для бойцов СВО

Директор Ивана Краско и продюсер Вячеслав Смородинов признался в беседе с NEWS.ru, что хотел подарить автомобиль бойцам СВО.

Краско готовил подарок вместе со своим другом Денисом Сорокиным. Фургон был перекрашен в цвет хаки. К нему приделали флаг России и СССР, а также памятную доску. На ней написано, что Краско до последнего жил мыслью помощи солдатам российской армии.

«Жалко, что Иван Иванович не смог присутствовать на передаче такого подарка. Ну, все равно, значит, он нас видит оттуда. И этот подарок будет доставлен. И я думаю, что он принесет удачу нашим солдатам. Все для фронта, все для победы», — заявил продюсер.

Краско не стало 9 августа после борьбы с онкологическим заболеванием. Кроме того, актер боролся с последствиями инсульта.

1 августа актер был доставлен в реанимацию с его дачи в Грузино под Петербургом. За несколько месяцев до этого он жаловался на здоровье, даже отказывался от еды.

Иван Краско известен зрителям по нескольким десяткам фильмов. В частности, он снялся в кинокартинах «Эскадрон гусар летучих», «Господин оформитель», «Афганский излом», «Сын полка».

Ранее сообщалось, что старшего внука Ивана Краско не дождутся на прощании с дедом.