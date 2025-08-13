Друзья Диброва на фоне слухов о разводе раскрыли, какие подарки он дарил жене

Телеведущий Дмитрий Дибров дарил своей жене Полине дорогие подарки, которые могут стать предметом судебных разбирательств в случае развода супругов. Об этом kp.ru рассказали друзья семьи.

«Дима у нас эстет, баловал молодую жену дорогими машинами и брендовыми вещами. У Полины за годы семейной жизни с Дибровым появилась целая коллекция дизайнерских сумочек, стоимость которых оценивается от 300 тыс. до 3 млн рублей», — поделились источники.

По данным газеты, супруга Диброва недавно показала кольцо Bvlgari Serpenti Viper Ring из белого золота 18 карат. Его стоимость оценивается в 6 млн рублей.

13 августа Дибров появился в полуночном прямом эфире с женой Полиной на фоне слухов о разводе. Свою видеотрансляцию он посвятил рассуждению на тему измен в литературе. Внезапно в кадр вошла Полина, которая принесла супругу чай.

29 июля СМИ сообщили, что телеведущий разводится с женой после 16 лет брака. Друг семьи назвал причиной их расставания — разный ритм жизни. Позже появилась информация, что у модели роман с другим мужчиной. Ее новым возлюбленным оказался друг Дибровых, миллионер Роман Товстик. У предпринимателя шестеро детей, последний из которых родился год назад. И официально он пока не разведен со своей женой Еленой Товстик.

Дибров познакомился со своей четвертой женой в Москве. Полина Наградова (в девичестве. — «Газета.Ru») тогда принимала участие в конкурсе красоты. Она рассказывала, что их роман развивался стремительно, и в 2009 году 19-летняя модель вышла замуж за 49-летнего шоумена. У пары трое общих детей: 15-летний Александр, 11-летний Федор и 10-летний Илья.

Ранее сообщалось, что Дибров намерен отобрать у жены особняк за 750 млн рублей и детей.