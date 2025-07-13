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Mia Boyka решила «не открывать рот» после скандалов

Певица Mia Boyka решила открывать рот только для пения
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Личный архив Mia Boyka

Певица Mia Boyka (настоящее имя Мария Бойко) вышла на связь в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) после нового скандала.

«Мне лучше рот не открывать (по многочисленным просьбам всех собравшихся). Ну, или только открывать его разве что для пения. Поэтому будем для вас петь», — заявила исполнительница.

В шоу «Наша новая музыка» Mia Boyka возмутилась тому, что один из участников надел розовую футболку. Она заявила, что розовый — это «не мужской цвет». Она призвала лиц противоположного пола не носить этот цвет.

Ведущая Юлианна Караулова напомнила члену жюри, что данная программа — это не «Модный приговор».

В сентябре 2024 года Мария Бойко тоже оказалась в центре скандала. Во время своего концерта в Надыме (ЯНАО) певица публично упрекнула восьмилетнюю девочку-квадробершу Марьяну, которая потерялась в толпе и оказалась на сцене.

Певица спросила у Марьяны: «Ты квадробер, не дай бог?» Затем она поинтересовалась, зачем фанатка притворяется кошкой, ведь она «красивая девочка». Позднее интернет-пользователи осудили поведение артистки, посчитав, что она поступила неэтично. Бойко до сих пор считает, что она была права, и жалуется, что после этого у нее появились проблемы с деньгами.

Ранее Данко призвал Mia Boyka пройти психиатрическую реабилитацию.

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