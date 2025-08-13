Стала известна дата премьеры сериала «Виноград» с Павлом Прилучным

Сериал «Виноград» выйдет 1 сентября. Об этом «Газете.Ru» сообщили в пресс-службе онлайн-кинотеатра KION.

Проект рассказывает о московском топ-менеджере Егоре Антонове. По сюжету тесть и по совместительству начальник мужчины узнает об интрижке зятя со стажеркой. Отец жены героя принимает решение уволить его и рассказать обо всем дочери. Позже Антонов становится владельцем убыточных виноградников в родной Анапе. Егор ничего не знает о виноделии, но принимает решение заняться проектом. Он возвращается на родину спустя 20 лет и старается начать жизнь с чистого листа.

В качестве режиссера выступил Владимир Щегольков. В ролях: Павел Прилучный, Нино Нинидзе, Софья Синицына, Сергей Газаров, Марина Зудина, Егор Корешков.

«С Нино Нинидзе мы знакомы уже очень давно, она замечательная актриса и певица. Мне кажется, кастинг сериала был удачным, всем работалось в удовольствие. У нас был потрясающий режиссер, который делал свою работу с любовью и был заинтересован снять качественный продукт. Атмосфера на площадке была невероятной, к любой сцене подходили очень творчески», — поделился Прилучный.

Ранее Алла Пугачева снизила гонорар на лето в два раза.