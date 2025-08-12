На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Любовник жены Диброва перевез детей к модели

Адвокат Гордон заявила, что любовник Дибровой Товстик привез своих детей к модели
Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Адвокат Екатерина Гордон заявила в беседе с Voice, что любовник Полины Дибровой, бизнесмен Роман Товстик, привез к модели своих детей.

«Дети фактически проживают с любовницей Романа Полиной, и их явно настраивают против матери. Мы можем судить об этом по сообщению дочки маме», — рассказала юрист.

Гордон представляет интересы жены Товстика Елены. Она опровергла, что предприниматель уже отдал супруге миллиард рублей после развода.

«Более того, сторона Романа пытается поставить деньги в зависимость от детей. Подпишите, мол, детей нам, и мы заплатим... Или опубликуйте такой-то пост, и мы заплатим. Это не переговоры, а шантаж», — заявила адвокат.

В июле kp.ru заявлял, что жена Диброва ушла от телеведущего к миллионеру Роману Товстику, мужу ее близкой подруги Елены. Гордон представила интересы супруги бизнесмена. Она заявила, что у Елены «хотят отобрать всех детей и оставить ее на улице». Адвокат негативно высказалась в адрес Полины Дибровой. Она обвинила жену телеведущего и Товстика в обмане людей на деньги.

Ранее адвокат Дибровой ответила на обвинения Екатерины Гордон.

