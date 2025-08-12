На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Наталья Подольская будет делить кресло с Пресняковым в шоу «Голос»

Певица Наталья Подольская вошла в состав жюри шоу «Голос. Дети»
presnyakovvladimir/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Артистка Наталья Подольская и оперная певица Аида Гарифуллина стали новыми наставниками шоу «Голос. Дети». Об этом сообщает Первый канал.

Дима Билан и Владимир Пресняков снова стали членами жюри. Представители канала отметили, что Пресняков будет делить место с женой Подольской. Для супругов сделали специальное двойное кресло с кнопкой. В спорных ситуациях артистам придется идти на компромисс.

«В третий уже раз сажусь в кресло наставника, но теперь все абсолютно по-новому. Впервые детский ''Голос'' и впервые вместе с моей Наташей. Очень рад и с нетерпением жду начала!» — заявил Пресняков.

Подольская заявила, что предвкушает свой дебют в «Голосе» (организация включена Минюстом в список иноагентов). Она призналась, что обожает детей.

«Детский талант способен вызвать слезы восторга, дети меня вдохновляют», — рассказала певица.

Подольская и Пресняков женаты с 2010 года. В 2015-м у них появился на свет сын Артемий. А в 2020-м артистка родила младшего сына Ивана. У Преснякова также есть первенец от Кристины Орбакайте Никита. В мае 2025-го Наталья заявила, что хочет стать многодетной матерью.

Ранее Пресняков и Подольская потратили на вторую свадьбу несколько миллионов рублей.

