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Прохор Шаляпин помечтал о детях от Волочковой: «Какие красивые были бы!»

Певец Шаляпин: наши дети с Волочковой могли бы штурмом взять Большой театр

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volochkova_art/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Певец Прохор Шаляпин предположил, что у них с Анастасией Волочковой получились бы симпатичные дети. Своим мнением артист поделился в YouTube-интервью с Рустемом Гариповым.

«Представляете, какие у нас красивые и талантливые с Настей были бы дети! <...> Дети наши бы танцевали, пели. Брали бы штурмом и своим талантом Большой театр», — помечтал исполнитель.

По словам Шаляпина, недавно в сети начали ходить слухи, якобы Волочкова действительно беременна от него. Певец уверил, что находится с танцовщицей исключительно в теплых дружеских отношениях. Также Шаляпин заявил, что не готов к созданию семьи, поскольку боится «трудностей и этой головной боли», связанной с детьми.

«А так, конечно, очень хочется как можно больше детей, потому что мне в соцсети будет что выставлять», — отметил он.

В той же беседе певец выразил мнение, что дети нужны для того, чтобы содержать родителей.

«Вот кто мне стакан будет приносить? Я буду воспитывать их только для того, чтобы стакан рядом стоял», — заявил артист.

Ранее сообщалось, что российская телеведущая удивилась ритуалу африканской страны.

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