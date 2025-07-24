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Ирландскую группу обвинили в поддержке терроризма

Венгрия не пустила ирландскую группу Kneecap в страну из-за поддержки Хезболлы
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Clodagh Kilcoyne/Reuters

Венгрия не пустила ирландскую группу Kneecap в страну из-за поддержки ХАМАС и Хезболлы. Об этом сообщил министр европейских дел страны Янош Бока на своей странице в социальной сети Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

Участникам группы будет запрещено посещать Венгрию в течение трех лет, поскольку их заявления сочли поддержкой терроризма.

«Участники группы Kneecap постоянно допускают антисемитские высказывания, разжигающие ненависть и направленные на поддержку терроризма и террористов. <..> Выступление этой группы перед большой аудиторией в Венгрии нарушит интересы национальной безопасности страны!», — подчеркнул Бока.

Сейчас в Венгрии запрещены демонстрации, участники которых выступают против операции Израиля в секторе Газа.

До этого Трамп сообщил, что Колумбийский университет выплатит в бюджет $200 млн штрафа из-за якобы имевшего там место притеснения сотрудников-евреев.

По словам Трампа, его администрация достигла «исторического соглашения» с вузом, который свернет все программы «разнообразия, равенства и инклюзивности» (DEI). По словам Трампа, теперь аналогичные меры ждут другие университеты США.

Ранее Трамп обвинил евреев в его возможном поражении на выборах президента.

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