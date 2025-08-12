Боня о мужчинах в ее жизни: «Я вообще не мечтаю о них»

Бизнесвумен и телеведущая Виктория Боня призналась, что не мечтает о мужчине, который сделал бы ее счастливее, и не собирается делать счастливым его. Об этом она рассказала «Пятому каналу» на презентации собственного бренда косметики.

Она отметила, что у нее есть, чем себя занять вместо любовных драм.

«Я вообще не мечтаю о мужчинах. Скажу честно, в настоящее время у меня есть кому занять меня. И поэтому у меня нет мыслей, что я хочу какого-то мужчину. Я настолько внутри обрела себя, что мне никто не нужен, чтобы быть счастливой. Я уже счастлива», — поделилась Боня.

Звезда добавила, что в качестве партнера она видит рядом с собой только такого человека, который уже счастлив и удовлетворен жизнью.

У 45-летней телеведущей были отношения с участником «Дома-2» Степаном Меньщиковым, миллиардером Алексом Смерфитом, от которого у нее есть дочь Анджелина.

В июле Виктория Боня сообщила, что не предала себя из-за непристойных предложений мужчин. По словам Бони, принять от мужчины деньги в обмен на свое внимание, и не только внимание, для нее — табу.

Ранее Виктория Боня рассказала о травле со стороны Ксении Собчак.