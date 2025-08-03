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Виктория Боня о травле со стороны Ксении Собчак: «Сделала столько гадостей в мою сторону»

Блогерша Виктория Боня призналась, что пережила травлю со стороны Ксении Собчак
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Бизнесвумен и телеведущая Виктория Боня заявила, что столкнулась с буллингом со стороны коллег по шоу-бизнесу, включая травлю со стороны журналистки Ксении Собчак. Об этом она рассказала на шоу «Aleko in my bag: что в сумке у Виктории Бони».

По словам телеведущей, она не понимает причин неприязненного отношения Собчак. Боня узнала о конфликте, когда в сеть попали переписки журналистки после кражи ее телефона.

«Там было и про меня. Ульяна Сергеенко хотела пригласить меня на свой показ, а Ксения ответила, мол, фу, не надо ее никуда приглашать», — рассказала Боня.

Телеведущая также утверждает, что Собчак просила редактора одного из новостных каналов публиковать о ней негативные материалы.

«Она сделала столько гадостей в мою сторону… А я всегда восхищалась Ксенией, она для меня человек с характером», — отметила звезда.

Боня рассказала, что всегда чувствовала себя «белой вороной» — даже в школьные годы. Она предположила, что коллеги могли невзлюбить ее, считая «охотницей за богатыми мужчинами». При этом сама телеведущая подчеркивает, что выбрала семью, когда уехала в Монако с ирландским миллиардером Алексом Смерфитом.

«Я просто уехала со своим мужчиной создавать семью, рожать ребенка. Когда я уехала, что-то произошло, людей как будто подменили», — поделилась Боня.

Боня растит 13-летнюю дочь от бизнесмена Алекса Смерфита, с которым прожила семь лет. Телеведущая отмечала, что ради ребенка сохранила с предпринимателем дружеские отношения после расставания, поэтому периодически встречается с экс-возлюбленным. У Анджелины нет российского гражданства, девочка является подданной Монако.

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