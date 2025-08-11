В Госдуме назвал «Битву экстрасенсов» разложением морали

Депутат Госдумы Андрей Свинцов заявил, что шоу «Битва экстрасенсов» является элементом разложения морали. Его слова передает NEWS.ru.

По мнению Свинцова, в «Битве экстрасенсов» подменяются духовные ценности «эзотерическими фокусами». Он добавил, что события шоу происходят по сценарию, но выдаются за реальные события. Депутат уверен, что подобные проекты формируют у зрителей искаженные алгоритмы восприятия реальности.

«У нас огромное количество элементов, которые борются с нашей культурой, с нашей историей, с нашим воспитанием в целом. Здесь надо действительно спокойно, трезво это оценивать. И постепенно ограничивая все эти инструменты, выстраивать систему воспитания нормального общества», — заявил депутат.

«Битва экстрасенсов» — мистическое реалити-шоу, в котором люди, называющие себя колдунами и магами, демонстрируют свои паранормальные способности. С 1 по 7 сезон программу вел актер Михаил Пореченков. С 8 сезона ведущим проекта стал Марат Башаров. Передачу часто критикуют за постановочный характер.

