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Фанаты чуть не сорвали съемки «Битвы экстрасенсов»

Mash: поклонники «Битвы экстрасенсов» чуть не сорвали съемки шоу
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shepsolegofficial/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Поклонники «Битвы экстрасенсов» чуть не сорвали съемки нового эпизода программы. Об этом сообщает Mash.

Съемки проходили в Кировском районе Ленобласти. Туда приехали экстрасенсы Олег Шепс, Влад Череватый и Юлий Котов. По данным издания, фанаты узнали об их приезде и пытались навязать свое общение. Команде проекта пришлось вызвать полицию. Уточняется, что обошлось без серьезных последствий для кого-либо.

Предположительно, в этом выпуске экстрасенсы должны были расследовать историю о девушке, которой не стало при неизвестных обстоятельствах после катания по лесу на велосипеде.

В мае Олег Шепс рассказал, как его задержала полиция. По словам экстрасенса, однажды он приехал в Москву на поезде, и его сразу же забрала полиция. Его приняли за мошенника. Как оказалось, злоумышленники обманывали людей от его имени.

Мошенники вели приемы по Skype в гриме экстрасенса и подражали его голосу. Всего они обманули россиян на 300 миллионов рублей.

Ранее Вячеслав Чепурченко пригрозил оторвать руки экстрасенсу.

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