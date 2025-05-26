Фанаты чуть не сорвали съемки «Битвы экстрасенсов»

Поклонники «Битвы экстрасенсов» чуть не сорвали съемки нового эпизода программы. Об этом сообщает Mash.

Съемки проходили в Кировском районе Ленобласти. Туда приехали экстрасенсы Олег Шепс, Влад Череватый и Юлий Котов. По данным издания, фанаты узнали об их приезде и пытались навязать свое общение. Команде проекта пришлось вызвать полицию. Уточняется, что обошлось без серьезных последствий для кого-либо.

Предположительно, в этом выпуске экстрасенсы должны были расследовать историю о девушке, которой не стало при неизвестных обстоятельствах после катания по лесу на велосипеде.

В мае Олег Шепс рассказал, как его задержала полиция. По словам экстрасенса, однажды он приехал в Москву на поезде, и его сразу же забрала полиция. Его приняли за мошенника. Как оказалось, злоумышленники обманывали людей от его имени.

Мошенники вели приемы по Skype в гриме экстрасенса и подражали его голосу. Всего они обманули россиян на 300 миллионов рублей.

Ранее Вячеслав Чепурченко пригрозил оторвать руки экстрасенсу.