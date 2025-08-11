Леонид Агутин ответил на обвинения, что нахамил молодому журналисту

Певец Леонид Агутин опроверг в Telegram-канале сообщения о том, что нахамил молодому журналисту Грише Грищуку.

Леонид Агутин заявил, что нечистоплотные журналисты смонтировали «страшилку» про него и «бедную жертву взрослого беспредела». В нарезке артист резко отдергивает молодого человека и заявляет, что тот задает ему неправильные вопросы. Певец опубликовал ролик с интервью Грищука. Помимо склейки, в оригинальном видео Агутин поясняет, какие лучше вопросы задавать на мероприятии, и дал совет журналисту.

«Как видите, на самом деле все выглядит не совсем так или совсем не так, как вам хотели представить. Гриша — хороший парень и сообразительный. Он занимается в академии моего папы. Думаю, далеко пойдет», — поделился певец.

Агутин уверен, что Грищук уже очень скоро научится и правильно держать микрофон, и задавать точные вопросы, чтобы раскрывать тему, налаживать контакт, находить момент и подводить собеседника к правильным выводам.

«Все это будет. И нормальное интервью, уверен, сделаем. Главное, чтобы, повзрослев и окрепнув, молодой человек не превратился в такого вот любителя выехать за чужой счет. В соискателя славы и денег любой ценой, как тот человек, что сфабриковал нашумевшее видео», — отметил артист.

