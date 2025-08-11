На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Леонид Агутин ответил на обвинения, что нахамил молодому журналисту

Певец Леонид Агутин опроверг слух, что нахамил молодому журналисту
true
true
true
close
Telegram-канал Леонид Агутин

Певец Леонид Агутин опроверг в Telegram-канале сообщения о том, что нахамил молодому журналисту Грише Грищуку.

Леонид Агутин заявил, что нечистоплотные журналисты смонтировали «страшилку» про него и «бедную жертву взрослого беспредела». В нарезке артист резко отдергивает молодого человека и заявляет, что тот задает ему неправильные вопросы. Певец опубликовал ролик с интервью Грищука. Помимо склейки, в оригинальном видео Агутин поясняет, какие лучше вопросы задавать на мероприятии, и дал совет журналисту.

«Как видите, на самом деле все выглядит не совсем так или совсем не так, как вам хотели представить. Гриша — хороший парень и сообразительный. Он занимается в академии моего папы. Думаю, далеко пойдет», — поделился певец.

Агутин уверен, что Грищук уже очень скоро научится и правильно держать микрофон, и задавать точные вопросы, чтобы раскрывать тему, налаживать контакт, находить момент и подводить собеседника к правильным выводам.

«Все это будет. И нормальное интервью, уверен, сделаем. Главное, чтобы, повзрослев и окрепнув, молодой человек не превратился в такого вот любителя выехать за чужой счет. В соискателя славы и денег любой ценой, как тот человек, что сфабриковал нашумевшее видео», — отметил артист.

Ранее Анна Asti пожалела о песне, которую написала для Artik & Asti.

