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Анна Asti жалеет о песне, которую написала для Artik & Asti

Певица Анна Asti призналась, что жалеет о всех песнях Artik & Asti
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GAZ/VK

Певица Анна Asti (настоящее имя — Анна Дзюба) в программе «Вопрос ребром» призналась, что жалеет о песнях коллектива Artik & Asti.

Зритель в зале задал вопрос, связанный с тем, что артистке запрещено исполнять треки группы после ухода. Он спросил, о каких песнях Artik & Asti жалеет экс-солистка.

«Жалею, наверное обо всех песнях. В каждой из песен была я, была моя душа, мои переживания, мои чувства какие-то, и они все мне родные исключительно. Но больше всего, наверное, жалею о той песне, которую я написала сама — это песня моего авторства, она называется «Зима». Она мне очень близка и очень ценна, потому что это был определенный период в жизни больших перемен», — ответила Asti.

Анна Asti начала свою сольную карьеру в 2021 году, когда ушла из коллектива Artik & Asti. 14 января 2022 года она выпустила дебютный сингл «Феникс». 24 июня 2022-го вышел одноименный дебютный альбом.

Севиль Велиева получила первую популярность после участия в третьем сезоне шоу «Голос». Она выступала на проекте в команде Леонида Агутина. В 2022 году артистка заменила Дзюбу в коллективе Artik&Asti.

Ранее Анна Asti не исключила идею совместной песни с Севиль.

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