Тимати впервые показал новорожденную дочь и раскрыл ее имя

Рэпер Тимати опубликовал фото с новорожденной дочерью
timatiofficial/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Рэпер и бизнесмен Тимур Юнусов (Тимати) сообщил в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) о рождении третьего ребенка.

У Юнусова и его возлюбленной, модели Валентины Ивановой, появилась на свет дочь. Ребенка назвали Эммой. Артист уточнил, что малышка родилась второго августа.

В комментариях поклонники, коллеги и друзья Тимати поздравили его с пополнением в семье. Своими пожеланиями поделились рэпер T-killah, певец Егор Крид, журналистка Лаура Джугелия и другие.

Для Тимати это уже третий ребенок. У артиста есть двое детей от предыдущих отношений: дочь Алиса, рожденная в 2014 году от модели Алены Шишковой, и сын Ратмир, появившийся на свет в 2019 году от блогерши Анастасии Решетовой. Примечательно, что рэпер ни разу не вступал в официальный брак.

Иванова и Тимати вместе с 2022 года, и, в отличие от предыдущих избранниц артиста, она особенно близка с его матерью Симоной, что многие поклонники считают хорошим знаком для развития их отношений.

Тимати ни разу не был женат. В августе Иванова заявила, что брак и дети не помогут спасти отношения.

Ранее на Тимати подали в суд и потребовали почти 8 млн рублей.

