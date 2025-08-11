На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Бывшая жена Паши Техника объяснила, почему Гуфа не было на похоронах рэпера

Экс-жена Паши Техника заявила, что не любит Гуфа из-за его образа жизни
true
true
true
close
evaevakaritskayaa/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Бывшая жена покойного рэпера Паши Техника Ева Карицкая (настоящее имя — Карина Мельничук) в разговоре с «Газетой.Ru» рассказала, почему ей не нравится Гуф (Алексей Долматов).

«Я с ним не общаюсь. Мне этот человек не нравится, конфликта нет. Это [неприязнь] связано с его образом жизни», — заявила Карицкая.

На днях Карицкая, отвечая в своем Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) на вопрос подписчика о причинах отсутствия рэпера Гуфа на похоронах Паши Техника в Москве, написала, что из всего связанного с Долматовым ей нравится лишь альбом исполнителя «Город дорог».

close
evaevakaritskayaa/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Паша Техник (Павел Ивлев) скончался в Таиланде в начале апреля 2025 года, ему было 40 лет. Прощание с музыкантом прошло в центре Москвы и собрало тысячи поклонников, устроивших беспорядки. Гуф, который общался с Техником, на траурную церемонию не пришел, прислав лишь венок с надписью на ленте «Покойся с миром. От GUFа и творческого объединения DOMA».

Ранее экс-супруга Паши Техника назвала виновных в смерти рэпера.

