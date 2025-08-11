На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
«Он дурачок»: Крутой ответил на критику участника «Фабрики звезд»

Композитор Крутой назвал неудачником и дурачком певца Зацепина
true
true
true
close
Алексей Куденко/РИА «Новости»

Композитор Игорь Крутой через два года ответил на критику участника «Фабрики звезд» Антона Зацепина. Впервые о выпаде артиста он высказался в интервью Лауре Джугелии.

В старом интервью Зацепин говорил, что Ирина Дубцова не заслужила якобы подаренной ей продюсерами победы на «Фабрике звезд−4», и утверждал, что получил первое место по результатам зрительского голосования.

«Он дурачок просто. Это психология любого неудачника», — заявил Игорь Яковлевич в интервью Лауре Джугелии, говоря о Зацепине.

Крутой иронично поинтересовался, почему Зацепин не смог стать звездой после участия в шоу музыкальных талантов.

Кроме того, продолжил он, у Дубцовой действительно были все данные для получения первого места — талант, хит «О нем» и настоящие эмоции, которые любила публика.

В июне победитель «Фабрики звезд» Дмитрий Колдун рассказал в интервью «Газете.Ru» о своем тернистом пути в звезды, семье, финансовых трудностях после «Евровидения», проблемах со слухом и химическом образовании.

Ранее актриса Мария Шалаева стала таксисткой в Париже.

