«Он дурачок»: Крутой ответил на критику участника «Фабрики звезд»

Композитор Игорь Крутой через два года ответил на критику участника «Фабрики звезд» Антона Зацепина. Впервые о выпаде артиста он высказался в интервью Лауре Джугелии.

В старом интервью Зацепин говорил, что Ирина Дубцова не заслужила якобы подаренной ей продюсерами победы на «Фабрике звезд−4», и утверждал, что получил первое место по результатам зрительского голосования.

«Он дурачок просто. Это психология любого неудачника», — заявил Игорь Яковлевич в интервью Лауре Джугелии, говоря о Зацепине.

Крутой иронично поинтересовался, почему Зацепин не смог стать звездой после участия в шоу музыкальных талантов.

Кроме того, продолжил он, у Дубцовой действительно были все данные для получения первого места — талант, хит «О нем» и настоящие эмоции, которые любила публика.

