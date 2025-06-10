«В шоу-бизнесе меня пытались обмануть неоднократно»: интервью с певцом Дмитрием Колдуном

— У вас в этом году юбилей — и планируется сольный концерт в Москве, который пройдет в ваш день рождения, 11 июня. Почему решили встретить круглую дату на работе?
— У меня традиционно проходят два сольных клубных концерта в Москве в год. Один из них был зимой, и мы решили, что второй проведем летом. Почему в день рождения? В 2025-м это удачная дата. Дальше День России и большие выходные, поэтому у людей есть возможность закончить последний рабочий день с хорошим настроением на моем концерте, совмещенном с днем рождения, где я встречусь со своими поклонниками, которые смогут меня поздравить и которые поддерживали меня на протяжении последнего года. Хотя, конечно, есть и такие, которые поддерживали меня на протяжении всей моей творческой карьеры. В общем, это лишний повод с ними увидеться, провести вместе это время. Я уверен, что будет и много других людей, которые придут послушать мои песни.
— Говорят, 40-летие не отмечают. Вы верите в эту примету? Будете собираться с близкими?
— У меня нет предрассудков на этот счет. Я, в общем-то, не отмечаю, это просто концерт. Может быть, после выступления мы с друзьями, самыми близкими, посидим. Но пока у меня таких планов нет.
— Недавно вы признались, что не испытывали кризиса среднего возраста. Значит ли это, что в вашей жизни не было переломных моментов, когда вам хотелось все изменить, все бросить, заняться чем-то новым?
— Бросить свое личное дело мне никогда не хотелось, хотя были моменты разочарования, сейчас это называют выгоранием. Но так, чтобы отказаться совсем от идеи, я эту мысль отгонял от себя до последнего. В конце концов отогнал и теперь могу заниматься любимым делом, что приносит мне большое удовольствие, возможность зарабатывать и встречаться со своими слушателями.
— В одной из бесед с журналистами вы также признались, что «в шоу-бизнесе часто хотят обмануть и использовать». В какой момент это поняли?
— Не все хотят обмануть, хотя обмануть пытались не раз. Я думаю, что это не особенности шоу-бизнеса как такового, а бизнеса вообще — любого, где можно присвоить себе чужое или, что называется, «на чужом горбу в рай уехать». Это все жизненный опыт, который помогает мне теперь от таких людей, от таких вещей как-то отгораживаться.
— У вас не было ли разочарования в шоу-бизнесе?
— Разочарования в шоу-бизнесе у меня не было, потому как не я его создал. Это явление стихийное, так что мне остается просто принимать все как данность и жить в предлагаемых обстоятельствах.
— Вы регулярно участвовали в музыкальных конкурсах, стали победителем «Фабрики звезд — 6», выступали на «Евровидении» от Белоруссии. Любите соревноваться? Что тогда важнее — победа или участие?
— Я всегда оценивал конкурсы не как цель, но как шанс сравнить себя, попробовать свои силы. Любой конкурс, музыкальный или спортивный, — это возможность обнаружить свои сильные и слабые стороны, набраться опыта, что-то подсмотреть, поделиться чем-то, это хорошая возможность проявить себя и показать. Конечно, вокальные шоу не дают серьезных вещей в плане музыкального материала, хотя в данном случае и после «Фабрики» у людей оставались песни, и после «Евровидения» у меня остался трек, который звучит, актуален и сегодня. Но я не из тех артистов, которые до седин будут ходить и участвовать в конкурсах и кому-то что-то доказывать. Конкурсы для меня — лишь ступень.
— В музыкальных конкурсах вы в том числе были «по ту сторону». Вы строгий судья? Испытывали сочувствие к участникам?
— Я судья не строгий и не мягкий. Потому что очень просто делать непредвзятый выбор. Отчасти, конечно, нелегко, так как у тебя, что называется, либо да, либо нет — будто двоичный код. С другой стороны, когда опираешься на какой-то жизненный опыт, который, я полагаю, у меня есть, музыкальный опыт... С этой точки зрения, наверное, я могу принимать какие-то решения и давать советы в определенных ситуациях. Объективным быть не могу, как и любой человек, но максимально адекватным в своей субъективности — да.
— Три года назад вы признались, что у вас перестало слышать левое ухо. Как вы себя сейчас чувствуете?
— Левое ухо слышит хуже правого значительно, но больших проблем из-за этого я не испытываю. Все же у меня есть еще правое ухо. С возрастом, наверное, и у здоровых людей садится слух. Однако я буду делать все то, чтобы удержать его на ровном месте, на той же самой позиции, как он есть сейчас. И для меня до сих пор остается непонятным, почему пожилые люди жалуются на концертах, что им громко. По биологии, наоборот, слух должен снижаться, им должно быть тихо...
— Ваша жена и дети живут в Минске, вы часто работаете в Москве. Насколько тяжело поддерживать отношения на расстоянии? Где больше приходиться работать, в России или Белоруссии? Не задумывались о том, чтобы перевезти семью в Россию?
— Пока обстоятельства складываются таким образом, это особенность нашей семьи. В этом году мы отметим 24 года с тех пор, как начали встречаться с Викой. Мы уже отметили 13 лет брака. Такое возможно благодаря тому, что мы не видимся часто, нас не съедает бытовуха. Мы всегда рады друг друга видеть. И рады всегда встретиться. По поводу переезда в Россию, моя жизнь — это набор случайностей. Как сложится судьба, так она сложится. Пока у нас такой режим жизни.
— Как часто вы видитесь с семьей?
— К сожалению, не так часто. Большая загрузка, а иногда бывает, что даже несколько дней не выпадает в месяц. Мне приходится компенсировать это не стихийными выходными, но уже организованным, запланированным отпуском, в который мы отправляемся вместе с семьей. В этом году поедем на Кавказские горы — в июле. Надеюсь, весело проведем время в полном составе.
— Вы окончили химический факультет Белорусского государственного университета. Какая специальность значится у вас в дипломе?
— «Химия. Производственная деятельность, высокомолекулярные соединения». То есть де-факто я полимерщик по образованию, это все начиная от пуговиц, штанов, женских колготок — и заканчивая бронежилетами и самыми передовыми полимерами.
— Поступая в университет, вы собирались работать по специальности или знали, что будете заниматься музыкой? Если второе, то почему учились на химика и не стали поступать в музыкальное училище?
— Я нашел место работы, находясь на третьем курсе. Это было производство полиэтиленовых или полипропиленовых баночек, в которых сейчас продают селедку или консервированные салаты. Я был бы отличным специалистом в этой области. И сделал бы много хороших банок для рыбы. Так как здорово знал химию. У меня была серебряная медаль в школе, это давало возможность поступить, сдав только один профильный экзамен. Я пришел в БГУ, сдал химию на 10, и меня зачислили автоматом. Дальше учился очень хорошо — пока не поехал на кастинги в Москву.
— Отсутствие профессионального музыкального образования когда-нибудь мешало побеждать в певческих конкурсах?
— Нет, отсутствие музыкального образования мешало порой в каких-то рутинных вещах. Например, когда работал с оркестром и они мне давали ноты, должен был что-то выучить по ним, а я абсолютно ни бе ни ме. Хотя у меня есть один класс музыкального образования, я его успел получить, когда учился в музыкальной школе. Но, естественно, уже ничего не помню. Для меня это всегда была больная тема, можно сказать, остается и сейчас. Поэтому я всю свою музыкальную жизнь всем занимался на слух: учился снимать гармонии, играть на гитаре по слуху, затем на фортепиано научился немного играть на слух. Но если дать мне нотную партитуру... Для меня это будет будто текст на санскрите.
— В юности вы играли в гитарном трио «Тяжелый колесный плуг», исполняли песни на белорусском языке. Сейчас в вашем репертуаре есть песни на белорусском?
— Это часть музыкальной истории, [про которую] я не люблю рассказывать. Было довольно весело, но потом мы повзрослели — и каждый пошел своим путем. Я отправился заниматься серьезной музыкой, пел о каких-то вещах, в которых я оказался, которые прочувствовал сам. А «Тяжелый колесный плуг» — просто веселая подростковая активность.
— В последнее время популярность набирают песни в народном стиле. Огромные залы вновь собирает Надежда Кадышева, песня «Матушка» звучит на каждом углу. Вы не планируете «оседлать волну» и ввести в репертуар такие композиции?
— Я никогда, если проследить мою творческую карьеру, не пытался никого и ничего «седлать». Есть времена, когда была модна рок-музыка, потом был рэп, потом были диджеи, потом — народное творчество, фолк. Все циклично, все меняется, гоняться за этим человеку в моем возрасте — уже смешно. Лично для меня. Хотя есть примеры, когда люди активно этим занимаются.
— В 2007 году вы заняли шестое место в финале «Евровидения». Сейчас продолжаете следить за конкурсом? На ваш взгляд, он сильно изменился?
— Следил пару лет после того, как его перестали транслировать у нас. Смотрел через видеохостинги, но в этом году не смотрел, видел лишь отрывками. Честно говоря, не совсем есть время на это сейчас, да и вряд ли увижу что-то там новое. Хотя номер победителя из Австрии я посмотрел.
— Вы признавались, что после «Евровидения» жили без денег, обедали у знакомых, не выступали с концертами, потому что не было собственного репертуара. Как удалось выйти из кризисной ситуации? И кто вас поддерживал в тот момент?
— Я не терял веры и надежды, а упорно продолжал пробиваться и учиться чему-то новому, в чем был слабоват. Основная загвоздка состояла в том, что у меня не было репертуара. А еще я не получал никакого композиторского образования, сонграйтерских школ не заканчивал. Просто начал слушать песни, пытался разложить их на составляющие, пытался найти какую-то закономерность, на это ушло очень много времени. Можно, наверное, было бы сделать и быстрее, будь у меня деньги, но не факт, что эти песни оказались бы лучше тех, что написал сам. Потому что часто артисты, которые покупают песни у знаменитых композиторов, покупают просто лежалый материал, который продюсеры решили не использовать у своих собственных артистов. Я это тоже понял со временем, к этому моменту у меня было несколько купленных песен, но они не «пошли», думаю, именно по этой причине.
Не буду лукавить, находились люди, которые помогали не только своими ресурсами, но и финансово, вкладывали деньги в то, чтобы помочь мне. Таких было совсем немного, это люди, без которых я сейчас бы не говорил эти слова для вашего интервью. Я им безумно благодарен. Каждый из них об этом знает. Также хотел бы отметить, что очень сильно меня поддерживала мама, она даже продала свою квартиру в Минске, чтобы я смог сделать ремонт в московской студии.
— Что бы вы изменили в своей карьере, если бы была такая возможность? Есть ли поступки, которые вы предпочли бы не совершать?
— Ничего бы я не менял. Жизнь — она непредсказуема. Бывает, что совершаешь ошибку, она в моменте неприемлема, но со временем приводит к внутренним изменениям. Ты оцениваешь ее, понимаешь, что был неправ. Это делает тебя лучше, помогает избежать такого в будущем. Если бы мог учиться на чужих ошибках, я бы учился. Но человек так устроен, что чаще всего учиться на своих. Это закон жизни, и я тут не исключение.
— В России в этом году пройдет международный конкурс «Интервидение». Что об этом думаете?
— Я бы очень сильно хотел увидеть этот конкурс, потому что когда он в последний раз проходил — в своем предыдущем варианте, — я был либо очень маленький, либо меня вообще еще не было. Поэтому для меня это абсолютно новый конкурс — в отличие от людей постарше, кто видел его лично. Рад, что есть проект большого международного масштаба, который пройдет в Москве. Увидим, как это будет, потом я скажу свое мнение.
— Если бы вам предложили выступить на «Интервидении», что бы вы ответили?
— Я отвечу так: мне никто не предлагал выступать на «Интервидении». А поскольку мне никто не предлагал, про это говорить нечего. Ведь я могу сказать вам одно, а на самом деле сказал бы другое. И если мне в будущем предложат, то будет неудобно — перед самим собой и перед вами.
— Что вы посоветуете начинающим исполнителям? К чему нужно быть готовым, начиная карьеру в шоу-бизнесе? Как сохранить себя, когда нужно нравиться зрителям и продюсерам?
— Здесь нет универсального совета. У каждого артиста, у каждого исполнителя жизнь складывается разным образом, кто-то долго идет к своему успеху, кто-то получает его сразу, а потом, например, его «звезда» так же стремительно гаснет. У каждого свой путь. Единственное, что на этом пути нужно, — упорство, честность со своим слушателем, умение коммуницировать в информационном поле , быть корректным и вежливым со всеми, кто тебя окружает.