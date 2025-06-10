«В шоу-бизнесе меня пытались обмануть неоднократно»: интервью с певцом Дмитрием Колдуном

11 июня белорусскому певцу, участнику «Евровидения» и победителю «Фабрики звезд» Дмитрию Колдуну исполнится 40 лет. Свой день рождения артист отметит на большом сольном концерте в Москве. В преддверии выступления и юбилейной даты Колдун рассказал в интервью «Газете.Ru» о своем тернистом пути в звезды, семье, финансовых трудностях после «Евровидения», проблемах со слухом и химическом образовании.

— У вас в этом году юбилей — и планируется сольный концерт в Москве, который пройдет в ваш день рождения, 11 июня. Почему решили встретить круглую дату на работе?

— У меня традиционно проходят два сольных клубных концерта в Москве в год. Один из них был зимой, и мы решили, что второй проведем летом. Почему в день рождения? В 2025-м это удачная дата. Дальше День России и большие выходные, поэтому у людей есть возможность закончить последний рабочий день с хорошим настроением на моем концерте, совмещенном с днем рождения, где я встречусь со своими поклонниками, которые смогут меня поздравить и которые поддерживали меня на протяжении последнего года. Хотя, конечно, есть и такие, которые поддерживали меня на протяжении всей моей творческой карьеры. В общем, это лишний повод с ними увидеться, провести вместе это время. Я уверен, что будет и много других людей, которые придут послушать мои песни.

— Говорят, 40-летие не отмечают. Вы верите в эту примету? Будете собираться с близкими?

— У меня нет предрассудков на этот счет. Я, в общем-то, не отмечаю, это просто концерт. Может быть, после выступления мы с друзьями, самыми близкими, посидим. Но пока у меня таких планов нет.

— Недавно вы признались, что не испытывали кризиса среднего возраста. Значит ли это, что в вашей жизни не было переломных моментов, когда вам хотелось все изменить, все бросить, заняться чем-то новым?

— Бросить свое личное дело мне никогда не хотелось, хотя были моменты разочарования, сейчас это называют выгоранием. Но так, чтобы отказаться совсем от идеи, я эту мысль отгонял от себя до последнего. В конце концов отогнал и теперь могу заниматься любимым делом, что приносит мне большое удовольствие, возможность зарабатывать и встречаться со своими слушателями.

— В одной из бесед с журналистами вы также признались, что «в шоу-бизнесе часто хотят обмануть и использовать». В какой момент это поняли?

— Не все хотят обмануть, хотя обмануть пытались не раз. Я думаю, что это не особенности шоу-бизнеса как такового, а бизнеса вообще — любого, где можно присвоить себе чужое или, что называется, «на чужом горбу в рай уехать». Это все жизненный опыт, который помогает мне теперь от таких людей, от таких вещей как-то отгораживаться.

— У вас не было ли разочарования в шоу-бизнесе?

— Разочарования в шоу-бизнесе у меня не было, потому как не я его создал. Это явление стихийное, так что мне остается просто принимать все как данность и жить в предлагаемых обстоятельствах.

— Вы регулярно участвовали в музыкальных конкурсах, стали победителем «Фабрики звезд — 6», выступали на «Евровидении» от Белоруссии. Любите соревноваться? Что тогда важнее — победа или участие?

— Я всегда оценивал конкурсы не как цель, но как шанс сравнить себя, попробовать свои силы. Любой конкурс, музыкальный или спортивный, — это возможность обнаружить свои сильные и слабые стороны, набраться опыта, что-то подсмотреть, поделиться чем-то, это хорошая возможность проявить себя и показать. Конечно, вокальные шоу не дают серьезных вещей в плане музыкального материала, хотя в данном случае и после «Фабрики» у людей оставались песни, и после «Евровидения» у меня остался трек, который звучит, актуален и сегодня. Но я не из тех артистов, которые до седин будут ходить и участвовать в конкурсах и кому-то что-то доказывать. Конкурсы для меня — лишь ступень.

close Пресс-служба Дмитрия Колдуна

— В музыкальных конкурсах вы в том числе были «по ту сторону». Вы строгий судья? Испытывали сочувствие к участникам?

— Я судья не строгий и не мягкий. Потому что очень просто делать непредвзятый выбор. Отчасти, конечно, нелегко, так как у тебя, что называется, либо да, либо нет — будто двоичный код. С другой стороны, когда опираешься на какой-то жизненный опыт, который, я полагаю, у меня есть, музыкальный опыт... С этой точки зрения, наверное, я могу принимать какие-то решения и давать советы в определенных ситуациях. Объективным быть не могу, как и любой человек, но максимально адекватным в своей субъективности — да.

— Три года назад вы признались, что у вас перестало слышать левое ухо. Как вы себя сейчас чувствуете?

— Левое ухо слышит хуже правого значительно, но больших проблем из-за этого я не испытываю. Все же у меня есть еще правое ухо. С возрастом, наверное, и у здоровых людей садится слух. Однако я буду делать все то, чтобы удержать его на ровном месте, на той же самой позиции, как он есть сейчас. И для меня до сих пор остается непонятным, почему пожилые люди жалуются на концертах, что им громко. По биологии, наоборот, слух должен снижаться, им должно быть тихо...

— Ваша жена и дети живут в Минске, вы часто работаете в Москве. Насколько тяжело поддерживать отношения на расстоянии? Где больше приходиться работать, в России или Белоруссии? Не задумывались о том, чтобы перевезти семью в Россию?

— Пока обстоятельства складываются таким образом, это особенность нашей семьи. В этом году мы отметим 24 года с тех пор, как начали встречаться с Викой. Мы уже отметили 13 лет брака. Такое возможно благодаря тому, что мы не видимся часто, нас не съедает бытовуха. Мы всегда рады друг друга видеть. И рады всегда встретиться. По поводу переезда в Россию, моя жизнь — это набор случайностей. Как сложится судьба, так она сложится. Пока у нас такой режим жизни.

— Как часто вы видитесь с семьей?

— К сожалению, не так часто. Большая загрузка, а иногда бывает, что даже несколько дней не выпадает в месяц. Мне приходится компенсировать это не стихийными выходными, но уже организованным, запланированным отпуском, в который мы отправляемся вместе с семьей. В этом году поедем на Кавказские горы — в июле. Надеюсь, весело проведем время в полном составе.

— Вы окончили химический факультет Белорусского государственного университета. Какая специальность значится у вас в дипломе?

— «Химия. Производственная деятельность, высокомолекулярные соединения». То есть де-факто я полимерщик по образованию, это все начиная от пуговиц, штанов, женских колготок — и заканчивая бронежилетами и самыми передовыми полимерами.

— Поступая в университет, вы собирались работать по специальности или знали, что будете заниматься музыкой? Если второе, то почему учились на химика и не стали поступать в музыкальное училище?

— Я нашел место работы, находясь на третьем курсе. Это было производство полиэтиленовых или полипропиленовых баночек, в которых сейчас продают селедку или консервированные салаты. Я был бы отличным специалистом в этой области. И сделал бы много хороших банок для рыбы. Так как здорово знал химию. У меня была серебряная медаль в школе, это давало возможность поступить, сдав только один профильный экзамен. Я пришел в БГУ, сдал химию на 10, и меня зачислили автоматом. Дальше учился очень хорошо — пока не поехал на кастинги в Москву.

— Отсутствие профессионального музыкального образования когда-нибудь мешало побеждать в певческих конкурсах?

— Нет, отсутствие музыкального образования мешало порой в каких-то рутинных вещах. Например, когда работал с оркестром и они мне давали ноты, должен был что-то выучить по ним, а я абсолютно ни бе ни ме. Хотя у меня есть один класс музыкального образования, я его успел получить, когда учился в музыкальной школе. Но, естественно, уже ничего не помню. Для меня это всегда была больная тема, можно сказать, остается и сейчас. Поэтому я всю свою музыкальную жизнь всем занимался на слух: учился снимать гармонии, играть на гитаре по слуху, затем на фортепиано научился немного играть на слух. Но если дать мне нотную партитуру... Для меня это будет будто текст на санскрите.

close Пресс-служба Дмитрия Колдуна

— В юности вы играли в гитарном трио «Тяжелый колесный плуг», исполняли песни на белорусском языке. Сейчас в вашем репертуаре есть песни на белорусском?

— Это часть музыкальной истории, [про которую] я не люблю рассказывать. Было довольно весело, но потом мы повзрослели — и каждый пошел своим путем. Я отправился заниматься серьезной музыкой, пел о каких-то вещах, в которых я оказался, которые прочувствовал сам. А «Тяжелый колесный плуг» — просто веселая подростковая активность.

— В последнее время популярность набирают песни в народном стиле. Огромные залы вновь собирает Надежда Кадышева, песня «Матушка» звучит на каждом углу. Вы не планируете «оседлать волну» и ввести в репертуар такие композиции?

— Я никогда, если проследить мою творческую карьеру, не пытался никого и ничего «седлать». Есть времена, когда была модна рок-музыка, потом был рэп, потом были диджеи, потом — народное творчество, фолк. Все циклично, все меняется, гоняться за этим человеку в моем возрасте — уже смешно. Лично для меня. Хотя есть примеры, когда люди активно этим занимаются.

— В 2007 году вы заняли шестое место в финале «Евровидения». Сейчас продолжаете следить за конкурсом? На ваш взгляд, он сильно изменился?

— Следил пару лет после того, как его перестали транслировать у нас. Смотрел через видеохостинги, но в этом году не смотрел, видел лишь отрывками. Честно говоря, не совсем есть время на это сейчас, да и вряд ли увижу что-то там новое. Хотя номер победителя из Австрии я посмотрел.

— Вы признавались, что после «Евровидения» жили без денег, обедали у знакомых, не выступали с концертами, потому что не было собственного репертуара. Как удалось выйти из кризисной ситуации? И кто вас поддерживал в тот момент?

— Я не терял веры и надежды, а упорно продолжал пробиваться и учиться чему-то новому, в чем был слабоват. Основная загвоздка состояла в том, что у меня не было репертуара. А еще я не получал никакого композиторского образования, сонграйтерских школ не заканчивал. Просто начал слушать песни, пытался разложить их на составляющие, пытался найти какую-то закономерность, на это ушло очень много времени. Можно, наверное, было бы сделать и быстрее, будь у меня деньги, но не факт, что эти песни оказались бы лучше тех, что написал сам. Потому что часто артисты, которые покупают песни у знаменитых композиторов, покупают просто лежалый материал, который продюсеры решили не использовать у своих собственных артистов. Я это тоже понял со временем, к этому моменту у меня было несколько купленных песен, но они не «пошли», думаю, именно по этой причине.

Не буду лукавить, находились люди, которые помогали не только своими ресурсами, но и финансово, вкладывали деньги в то, чтобы помочь мне. Таких было совсем немного, это люди, без которых я сейчас бы не говорил эти слова для вашего интервью. Я им безумно благодарен. Каждый из них об этом знает. Также хотел бы отметить, что очень сильно меня поддерживала мама, она даже продала свою квартиру в Минске, чтобы я смог сделать ремонт в московской студии.

— Что бы вы изменили в своей карьере, если бы была такая возможность? Есть ли поступки, которые вы предпочли бы не совершать?

— Ничего бы я не менял. Жизнь — она непредсказуема. Бывает, что совершаешь ошибку, она в моменте неприемлема, но со временем приводит к внутренним изменениям. Ты оцениваешь ее, понимаешь, что был неправ. Это делает тебя лучше, помогает избежать такого в будущем. Если бы мог учиться на чужих ошибках, я бы учился. Но человек так устроен, что чаще всего учиться на своих. Это закон жизни, и я тут не исключение.

close Пресс-служба Дмитрия Колдуна

— В России в этом году пройдет международный конкурс «Интервидение». Что об этом думаете?

— Я бы очень сильно хотел увидеть этот конкурс, потому что когда он в последний раз проходил — в своем предыдущем варианте, — я был либо очень маленький, либо меня вообще еще не было. Поэтому для меня это абсолютно новый конкурс — в отличие от людей постарше, кто видел его лично. Рад, что есть проект большого международного масштаба, который пройдет в Москве. Увидим, как это будет, потом я скажу свое мнение.

— Если бы вам предложили выступить на «Интервидении», что бы вы ответили?

— Я отвечу так: мне никто не предлагал выступать на «Интервидении». А поскольку мне никто не предлагал, про это говорить нечего. Ведь я могу сказать вам одно, а на самом деле сказал бы другое. И если мне в будущем предложат, то будет неудобно — перед самим собой и перед вами.

— Что вы посоветуете начинающим исполнителям? К чему нужно быть готовым, начиная карьеру в шоу-бизнесе? Как сохранить себя, когда нужно нравиться зрителям и продюсерам?

— Здесь нет универсального совета. У каждого артиста, у каждого исполнителя жизнь складывается разным образом, кто-то долго идет к своему успеху, кто-то получает его сразу, а потом, например, его «звезда» так же стремительно гаснет. У каждого свой путь. Единственное, что на этом пути нужно, — упорство, честность со своим слушателем, умение коммуницировать в информационном поле , быть корректным и вежливым со всеми, кто тебя окружает.