Звезда фильмов о Гарри Поттере рассказала, как однажды отказала Трампу

Актриса Эмма Томпсон сообщила, что однажды отказала Трампу в свидании
Henry Nicholls/Reuters

Британская актриса Эмма Томпсон рассказала, как однажды отказала будущему президенту США Дональду Трампу в свидании. Ее слова приводит издание The Guardian.

Звезда фильмов о Гарри Поттере, сыгравшая роль профессора прорицаний Севиллы Трелони, уточнила, что предложение от Трампа сходить на свидание она получила в 1998 году — в тот же день, когда был официально подтвержден ее развод.

«Он сказал: «Привет, это Дональд Трамп». Я подумала, что это шутка, и спросила: «Чем я могу вам помочь?». Затем он сказал: «Я бы очень хотел, чтобы вы остановились в одном из моих прекрасных мест. Может быть, мы могли бы поужинать». Я сказала: «Что ж, это очень мило. Спасибо большое. Я вам перезвоню», — поделилась Томпсон.

Издание уточняет, что в то время будущий президент США только что расстался со своей второй женой Марлой Мэйплс. Томпсон считает, что у Трампа были «люди, которые ищут подходящих партнеров», а бизнесмен искал «приятную разведенку».

По словам актрисы, она могла сходить на свидание с Трампом и «изменить ход американской истории».

Ранее в Госдуме сравнили Дональда и Меланию Трамп с Адамом и Евой.

