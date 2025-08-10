На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Путин поздравил режиссера Александра Адабашьяна

Президент России Путин: проекты Адабашьяна отличаются оригинальностью замысла
Зыков Кирилл/Агентство «Москва»

Президент России Владимир Путин поздравил режиссера Александра Адабашьяна с юбилеем. Его обращение опубликовано на сайте Кремля.

Путин отметил, что Адабашьян добился признания на актерском и режиссерском поприще, а также заявил о себе как о выдающемся кинодраматурге и сценаристе. Он заявил, что проекты артиста отличаются оригинальностью замысла и узнаваемым почерком настоящего мастера.

«За этим несомненным профессиональным успехом годы созидательного труда, большой и щедрый талант, вера в себя и свое предназначение», — заявил президент.

Путин пожелал здоровья Адабашьяну и всего наилучшего.

Адабашьян является заслуженным деятелем искусств России, а также лауреатом Государственной премии Казахской ССР. В 1991-м он был номинирован на премию «Сезар» за лучшую дебютную работу — фильм «Мадо, до востребования». Также артист получал номинации «Золотого орла» за лучший сценарий (фильм «Собачий рай», 2014 год) и за лучшую работу художника-постановщика (фильм «Жили-были мы», 2017 год).

Ранее Адабашьян вспомнил, как Михалкова лишили роли в пользу Янковского.

