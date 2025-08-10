Айза пожаловалась на болезнь: «Разлагаюсь и злюсь»

Блогерша Айза-Лилуна Ай призналась, что у нее началась апатия из-за болезни

Блогерша и бизнесвумен Айза-Лилуна Ай рассказала в Telegram-канале, что впала в «дикую» апатию на фоне болезни.

Айза не может сосредоточиться на работе из-за плохого самочувствия. По словам блогерши, она начинает чувствовать, что «тупеет».

«Походу, у меня очередной новый штамм ковида. Будто китайцы все виды тестируют на мне», — поделился знаменитость.

По словам Айзы, несмотря на температуру, у нее пропали головные боли. Она посчитала это признаком скорого выздоровления.

«А то я разлагаюсь и злюсь на всех. Плюс охота уйти в изоляцию», — рассказала блогерша.

Айза стала известна после брака с рэпером Алексеем Долматовым (Гуфом). В их союзе родился сын Сэм. По словам блогерши, причиной их расставания стало отсутствие любви в их отношениях, а также наркотическая зависимость певца. Знаменитость также воспитывает сына Элвиса от второго брака с бизнесменом Дмитрием Анохиным.

На данный момент Айза проживает вместе с сыновьями на Бали и ведет бизнес, связанный с недвижимостью. У блогерши также есть собственная сеть салонов красоты.

Ранее Айза лишилась ногтей на ногах.