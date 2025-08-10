На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Айза пожаловалась на болезнь: «Разлагаюсь и злюсь»

Блогерша Айза-Лилуна Ай призналась, что у нее началась апатия из-за болезни
true
true
true
close
Из личного архива Айзы

Блогерша и бизнесвумен Айза-Лилуна Ай рассказала в Telegram-канале, что впала в «дикую» апатию на фоне болезни.

Айза не может сосредоточиться на работе из-за плохого самочувствия. По словам блогерши, она начинает чувствовать, что «тупеет».

«Походу, у меня очередной новый штамм ковида. Будто китайцы все виды тестируют на мне», — поделился знаменитость.

По словам Айзы, несмотря на температуру, у нее пропали головные боли. Она посчитала это признаком скорого выздоровления.

«А то я разлагаюсь и злюсь на всех. Плюс охота уйти в изоляцию», — рассказала блогерша.

Айза стала известна после брака с рэпером Алексеем Долматовым (Гуфом). В их союзе родился сын Сэм. По словам блогерши, причиной их расставания стало отсутствие любви в их отношениях, а также наркотическая зависимость певца. Знаменитость также воспитывает сына Элвиса от второго брака с бизнесменом Дмитрием Анохиным.

На данный момент Айза проживает вместе с сыновьями на Бали и ведет бизнес, связанный с недвижимостью. У блогерши также есть собственная сеть салонов красоты.

Ранее Айза лишилась ногтей на ногах.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами