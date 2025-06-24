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Айза лишилась ногтей на ногах

Блогерша Айза призналась, что в 2025 году получила самое больше число травм
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aizalovesam/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Блогерша и бизнесвумен Айза-Лилуна Ай сообщила в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена), что получила травму на съемках нового шоу.

По словам Айзы, она лишилась ногтей на больших пальцах ног. Блогерша заявила, что получила самое большое число травм в 2025 году. Знаменитость также показала ссадины и царапины на руках.

«Со всеми этими съемками и испытаниями я лишилась ногтей на больших пальцах. Синяки по всему телу и болят ноги. Я довольна своей жизнью!» — заявила бизнесвумен.

Айза приняла участие в шоу «Большой куш. Бангкок». В паре с блогершей Наташей Гасанхановой она поборется в испытаниях, чтобы завоевать крупный приз. Также в проекте снялись Тимур Родригез и Екатерина Кабак, Денис Лебедев и Константин Цзю. Ведущими передачи стали Павел Воля и Ляйсан Утяшева.

Айза стала известна после брака с рэпером Алексеем Долматовым (Гуфом). В их союзе родился сын Сэм. По словам блогерши, причиной их расставания стало отсутствие любви в их отношениях, а также наркотическая зависимость певца. Знаменитость также воспитывает сына Элвиса от второго брака с бизнесменом Дмитрием Анохиным.

На данный момент Айза проживает вместе с сыновьями на Бали.

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