В Малом театре прошло прощание с Владимиром Сафроновым: «Нес боль в своих образах»

В Щепкинском фойе Исторической сцены Малого театра прошло прощание с народным артистом России Владимиром Сафроновым, которого не стало 5 августа. Об этом сообщает ТАСС.

На мероприятии присутствовали народный артист России Валерий Афанасьев, заслуженные артисты Александр Вершинин и Василий Зотов, а церемонию вел Василий Бочкарев. Также проститься с Сафроновым пришли близкие и ученики, которые «не могли сдержать слез» во время панихиды.

«Спасибо вам, что вы, каждый раз выходя на сцену, доказывали, что вы большой профессионал. В своих образах вы несли боль, радость, любовь, искренность», — сказал на мероприятии Вершинин.

ТАСС также раскрыл, что Сафронова упокоят на Долгопрудненском кладбище.

Владимир Сафронов окончил Театральное училище имени Щепкина в 1962 году. В труппу Малого театра он пришел в 1972-м уже зрелым артистом и за годы службы сыграл около 60 ролей. Особенно ярко он проявил себя в пьесах Александра Островского, а также в исторических постановках, которые стали визитной карточкой театра.

Коллеги отметили, что образы, созданные Сафроновым, отличались выразительностью и харизмой. Среди его последних ролей — «Петр I» по роману Дмитрия Мережковского и «Мой нежный зверь» по Чехову.

Владимир Сафронов был не только актером, но и опытным педагогом, воспитавшим не одно поколение артистов. В Малом театре подчеркнули, что будут скучать по нему — его энергии, голосу и сценическим выходам. Коллектив выразил соболезнования родным, близким и друзьям артиста.

