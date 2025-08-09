На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В Малом театре прошло прощание с Владимиром Сафроновым: «Нес боль в своих образах»

В Малом театре завершилось прощание с народным артистом РФ Владимиром Сафроновым
true
true
true
close
Кирилл Зыков/РИА Новости

В Щепкинском фойе Исторической сцены Малого театра прошло прощание с народным артистом России Владимиром Сафроновым, которого не стало 5 августа. Об этом сообщает ТАСС.

На мероприятии присутствовали народный артист России Валерий Афанасьев, заслуженные артисты Александр Вершинин и Василий Зотов, а церемонию вел Василий Бочкарев. Также проститься с Сафроновым пришли близкие и ученики, которые «не могли сдержать слез» во время панихиды.

«Спасибо вам, что вы, каждый раз выходя на сцену, доказывали, что вы большой профессионал. В своих образах вы несли боль, радость, любовь, искренность», — сказал на мероприятии Вершинин.

ТАСС также раскрыл, что Сафронова упокоят на Долгопрудненском кладбище.

Владимир Сафронов окончил Театральное училище имени Щепкина в 1962 году. В труппу Малого театра он пришел в 1972-м уже зрелым артистом и за годы службы сыграл около 60 ролей. Особенно ярко он проявил себя в пьесах Александра Островского, а также в исторических постановках, которые стали визитной карточкой театра.

Коллеги отметили, что образы, созданные Сафроновым, отличались выразительностью и харизмой. Среди его последних ролей — «Петр I» по роману Дмитрия Мережковского и «Мой нежный зверь» по Чехову.

Владимир Сафронов был не только актером, но и опытным педагогом, воспитавшим не одно поколение артистов. В Малом театре подчеркнули, что будут скучать по нему — его энергии, голосу и сценическим выходам. Коллектив выразил соболезнования родным, близким и друзьям артиста.

Ранее стало известно, что в Мурманске домашняя собака напала на двухлетнего ребенка.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами