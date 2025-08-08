На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
«Филимон, ты не опух?»: Киркорова раскритиковали из-за поздравления Ротару

Наталья Селиверстова/РИА Новости

Народного артиста России Филиппа Киркорова раскритиковали в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) после того, как он поздравил с днем рождения коллегу Софию Ротару.

7 августа Киркоров поздравил Ротару с 78-летием. Он поблагодарил коллегу за эмоции, песни и творчество. Певец также пожелал артистке, чтобы в ее доме и сердце царила любовь.

«Мурашки не поддаются логике, правилам и закону. Они случаются там, где их совсем не ждут... Я помню нашу первую встречу... И мурашки! Вторую, третью, десятую, сотую... Всегда мурашки! Мурашки звучат как «очень», они как индикатор, вектор и ингибитор, они отражают правду, подлинность, данность, суть: когда сердце бьется часто», — обратился к артистке Киркоров.

Под публикацией комментаторы разделились на два лагеря. Одни присоединились к поздравлениям, а другие раскритиковали Киркорова за дружбу с Ротару, которая поддержала Украину после специальной военной операции.

«Филимон, ты не опух случаем? Может, и ты на ВСУ собираешься», — написала одна из пользовательниц сети.

5 февраля 2024 года зампред Русской общины Крыма Владимир Резанов предложил лишить Ротару звания «Почетный гражданин Ялты». По словам Резанова, предложение приняли на президиуме общины общим решением. Он заявил, что Ротару финансирует ВСУ, в 2014 году не признавала Крым российской территорией, а после начала специальной операции поддержала украинскую армию.

Ранее была раскрыта причина, по которой Ротару хочет продать квартиру в Москве.

