Россияне смогут послушать в сети сказки малых народов России

Соцсеть Одноклассники и портал «Культура.РФ» представили проект «Как в сказке», в рамках которого пользователи смогут послушать 15 народных сказок, сообщила пресс-служба ОК.

Проект стартует 9 августа в День коренных народов и объединит 15 сказок, отражающих колорит разных народов России, и карточки с информацией об их культуре и традициях.

В группе «Культура.РФ» в ОК пользователи смогут послушать 15 народных сказок: татарскую, эскимосскую, удмуртскую, алтайскую и другие.

Также в течение нескольких дней там будут выходить публикации, рассказывающими о традициях и культуре малых народов РФ. Пользователем расскажут, какой праздник главный у татар, во что верят ханты, как выглядит жилище эскимосов и много других интересных фактов.

