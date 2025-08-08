Солист «Ласкового мая» вспомнил, как выстрелил однокласснику в лицо

Бывший участник группы «Ласковый май» Сергей Серков в беседе с RTVI рассказал, что часто хулиганил в школьные годы.

Серков рассказал, что постоянная учеба в интернатах сказалась на его поведении в худшую сторону. Он хулиганил и дрался. По словам артиста, однажды он выстрелил однокласснику из поджига (самодельное огнестрельное устройство – «Газета.Ru»).

«Я соседу показывал, щелкал-щелкал сидел… А там, видать, порох какой-то все-таки остался. Я щелкал-щелкал, потом думаю: сейчас напугаю сзади сидящего. Я говорю: «Седов, смотри». Он смотрит, а оно как раз как стрельнуло… Я: «Ой!», испугался, под парту. Ему что-то там в лицо попало», — вспомнил музыкант.

По словам Серкова, одноклассник не пострадал, однако его лицо испачкал порох. После этого певца отчислили. Позже артиста перевели в интернат № 2, где он познакомился с Сергеем Кузнецовым, Вячеславом Пономаревым, Юрием Шатуновым и другими участниками «Ласкового мая».

Ранее экс-участник «Ласкового мая» обвинил Андрея Разина в травле.