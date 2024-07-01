Экс-участник «Ласкового мая» обвинил Андрея Разина в травле

Бывший участник группы «Ласковый май» Сергей Серков обвинил продюсера коллектива Андрея Разина в травле и угрозах. Об этом сообщает Life со ссылкой на Shot.

По словам Серкова, продюсер неожиданно в публичных заявлениях начал выражаться в его отношении нецензурно и заявил, что певец никогда в группе не числился по документам. Кроме того, утверждает артист, продюсер обзванивал концертные площадки и организаторов мероприятий с требованиями отменить выступления Серкова и угрожал судом в случае невыполнения условий.

Знакомые не раз советовали Сергею обратиться в суд, но он отказывался.

Серков был участником группы дважды: в первый раз с 1988-го по 1990 год, когда его принял в состав и перевез в Москву создатель бэнда Сергей Кузнецов. И во вторую волну популярности команды: с 2007-го по 2019 г. Тогда его пригласил уже Андрей Разин.

Накануне Андрей Разин заявил, что Юрий Шатунов не носил нижнее белье.

Ранее Александр Панкратов-Черный назвал размер своей пенсии.