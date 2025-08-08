На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Артур Смольянинов ответил, считает ли Ригу своим домом: «Моя природа другая»

Уехавший из РФ актер Артур Смольянинов заявил, что Рига стала для него домом
Владимир Астапкович/РИА Новости

Актер Артур Смольянинов (признан в РФ иноагентом, включен в список террористов и экстремистов) в интервью YouTube-каналу «Sheinkin 40» поделился впечатлениями о жизни в Риге, которая стала для него новым домом после переезда из России.

«Да, появились какие-то места, в которых ты рад оказываться снова», — поделился артист и добавил: «Наверное, самое сложное в Латвии, как и во многих других странах Европы, — довольно серьезная забюрократизированность и невысокая скорость принятия решений. Например, записаться к врачу — это проблема. Проблемой станет даже записаться в барбершоп».

Смольянинов также рассказал о необходимости адаптации к местному темпу жизни. Он заявил, что особенность латышей в том, что они вообще никуда не спешат.

«Сам по себе мне этот ритм понятен, в нем есть свои плюсы, но моя природа другая», — отметил он.

Также актер раскрыл, что в эмиграции стал больше общаться, поскольку обстоятельства заставили его заново выстраивать все социальные связи. В Москве он мог себе позволить существовать «в консервации и изоляции», а в Риге понял, что общаться — «даже хорошо».

«У меня никогда не было много друзей ни в Москве, ни где бы то ни было», — подчеркнул артист.

29 октября 2024 года Басманный суд заочно арестовал Смольянинова за фейки о ВС РФ. Мера пресечения была избрана на срок два месяца, который будет исчисляться с момента экстрадиции артиста в Россию либо с момента его задержания на территории Российской Федерации.

В конце января сообщалось, что российским следователям отказала в правовой помощи страна, где находится Смольянинов. Подробнее об уголовном деле против Смольянинова — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Максим Галкин (признан в РФ иностранным агентом) вышел на связь после ДТП.

