Стало известно, как Дибровы разделят имущество после развода: «Дима не обидит»

Телеведущий Дмитрий Дибров и его супруга Полина пришли к мирному решению относительно будущего их троих общих детей. Согласно информации издания «СтарХит», полученной от близкого к паре источника, все дети останутся с матерью после развода.

«Вряд ли Полина и Дмитрий останутся близкими друзьями, но они намерены сделать все, чтобы остаться лучшими родителями для своих сыновей», — отметил инсайдер.

По словам источника, Дибровы намерены решить все спокойно, а их юристы — «работать сообща». Телеведущий не собирается, как сообщали до этого СМИ, лишать супругу всего имущества.

«Дима, как благородный мужчина, не обидит женщину, которая посвятила ему столько лет и подарила вторую молодость. Никаких судебных баталий и звездных войн, как хотели бы некоторые, не планируется», — отметил он.

29 июля издание kp.ru сообщило, что Дибров разводится с женой Полиной спустя 16 лет брака. Позднее СМИ раскрыли, что жена Диброва ушла от телеведущего к миллионеру Роману Товстику, мужу ее близкой подруги Елены. У семьи любовника Дибровой шестеро детей, последний из которых родился год назад.

Дибров познакомился со своей четвертой женой Полиной в Москве, когда она принимала участие в конкурсе красоты. Их роман развивался стремительно, и в 2009 году 19-летняя модель вышла замуж за 49-летнего шоумена. У пары трое общих детей: 16-летний Александр, 11-летний Федор и 10-летний Илья.

Ранее сообщалось, что рэпер Тимати и Валентина Иванова стали родителями девочки.