У Тимати и Валентины Ивановой родилась девочка

«СтарХит»: рэпер Тимати и Валентины Ивановой стали родителями девочки
true
true
true
close
halfbloodval/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Модель Валентина Иванова, спутница жизни известного рэпера Тимати, недавно стала мамой. Об этом сообщает издание «СтарХит», отмечая, что 31-летняя модель подарила музыканту дочь.

Ни сама Иванова, ни Тимати пока официально не подтвердили радостное событие. Имя новорожденной и другие подробности о пополнении в семье остаются неизвестными.

Слухи о беременности Ивановой начали распространяться еще в апреле. Тогда модель опубликовала видео, где она, находясь в автомобиле, сообщила Тимати о положительном тесте на беременность. Ролик вызвал бурную реакцию у подписчиков: одни восприняли новость как искреннее признание, другие сочли это шуткой.

Окончательно сомнения развеяло видео, опубликованное матерью Тимати Симоной Юнусовой, где она случайно показала беременную Валентину.

Для Тимати это уже третий ребенок. У артиста есть двое детей от предыдущих отношений: дочь Алиса, рожденная в 2014 году от модели Алены Шишковой, и сын Ратмир, появившийся на свет в 2019 году от блогерши Анастасии Решетовой. Примечательно, что рэпер ни разу не вступал в официальный брак.

Иванова и Тимати вместе с 2022 года, и, в отличие от предыдущих избранниц артиста, она особенно близка с его матерью Симоной, что многие поклонники считают хорошим знаком для развития их отношений.

