На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Создаваемый с Козловским фильм призвали проверить в России: «Снимается на западные средства»

Глава ФПБК Бородин призвал проверить фильм Алексея Учителя с Данилой Козловским
true
true
true
close
Алексей Даничев/РИА Новости

В России призвали проверить финансирование фильма Алексея Учителя «Шум времени», где снимается актер Данила Козловский. С подобной инициативой выступил глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией (ФПБК) Виталий Бородин в беседе с «Абзацем».

«Не хотелось бы неожиданно узнать, что отечественные фильмы снимаются на западные средства», — заявил он.

Бородин напомнил, что до этого Козловский сотрудничал с продюсером Александром Роднянским (признан в РФ иностранным агентом), которого в 2024 году приговорили в РФ к 8,5 годам колонии по делу о распространении ложных данных о российской армии.

«Кроме того, у актера много партнеров с токсичной репутацией. Данила Козловский в последние годы катался по странам НАТО, выходил на одну сцену с Чулпан Хаматовой, фотографировался с релокантами», — заявил он.

Накануне стало известно, что Козловский приехал в Санкт-Петербург на съемки фильма Алексея Учителя «Шум времени».

Подробности роли Козловского неизвестны. Картина будет посвящена композитору Дмитрию Шостаковичу. Главную роль в проекте исполнит Олег Савцов. Жену музыканта исполнит Дарья Балабанова. К актерскому составу также присоединились Евгений Цыганов, Никита Кологривый, Полина Цыганова. Цыганову досталась роль Сергея Прокофьева.

Ранее Максим Галкин (признан в РФ иностранным агентом) вышел на связь после ДТП.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами