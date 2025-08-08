Татьяна Лазарева о проблемах детства: «Зубами держишься за край жизни»

Телеведущая Лазарева пожаловалась, что ей в детстве воспитали чувство вины

Телеведущая Татьяна Лазарева (признана в РФ иностранным агентом, внесена в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга) поделилась в своем Telegram-канале личными переживаниями о травматичном опыте воспитания, который она получила в детстве.

По словам знаменитости, атмосфера подавления и запугивания была повсеместной — ее формировали не только родители, но и школа, соседи и другие члены семьи.

«Отсюда во мне, например, вот это: «Не высовывайся, молчи, не лезь — засмеют». Хороший способ воспитать уверенного в себе человека, да? Я потом лет двадцать искала такие места, где точно никто не засмеет: библиотека, кладбище, гастроном в девять утра», — откровенно рассказала Лазарева.

Лазарева отметила, что ей также привили чувство вины, поскольку она часто слышала фразу: «А что скажут люди?» Особое внимание знаменитость уделила проблеме навязываемого «сильного образа»:

«Это когда ты уже вся перекошенная, зубами держишься за край жизни, а тебе: «Ну ты же сильная, ты справишься». В какой-то момент я даже подумала: может, слабой быть даже интереснее?»

Преодолеть негативные последствия такого воспитания Татьяне Лазаревой помогла творческая деятельность. Она считает, что юмор стал для нее эффективным инструментом защиты от навязанных в детстве установок и страхов.

