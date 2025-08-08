Максим Фадеев о сложностях в работе с Глюк'oZa: «Пришлось открыть Наташу»

Продюсер Максим Фадеев признался, что самым сложным в работе над проектом Глюк'оZа стала невозможность скрыть артиста в образе куклы, передает проект «Сноб».

Он пояснил, что изначально планировал создать персонажа, в которого можно нарядить актера. Однако, по его словам, это было невозможно в те времена.

«Потому что в то время зарабатывать можно было только на концертах. Естественно, все сделали себе эти кукольные головы и поехали под нашу фонограмму гастролировать по всей стране. Поэтому мне на «Фабрике звезд» пришлось открыть Наташу (Глюк'оZа, Наталья Чистякова-Ионова — Прим. ред.), показать ее лицо», — сказал Фадеев.

По его словам, до этого момента проект в основном существовал за счет клипов, производить которые было непросто. На производство одного ролика уходило около трех месяцев, себестоимость — порядка $100 тыс. Продюсер также уточнил, что трата была имиджевой, потому что клипы ничего не приносили им.

Певец Shaman (Ярослав Дронов — настоящее имя) до этого признался, что споет с Максимом Фадеевым на международном конкурсе «Интервидение». Фадеев написал песню для представителя России на конкурсе «Интервидение» Shaman.

Ранее сообщалось, что Глюкоза в рваных колготках показала растяжку.