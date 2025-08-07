На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Организаторы концертов Суханкиной проиграли суд c композитором «Миража»

Композитор Литягин заявил, что Суханкина должна ему 40 млн рублей
true
true
true
close
Пресс-служба группы «Мираж»

Организаторы концертов экс-участницы группы «Мираж» Маргариты Суханкиной проиграли новый суд с композитором и создателем группы коллектива Андреем Литягиным. Об этом «Газете.Ru» сообщила пресс-служба «Миража».

Новое заседание состоялось 5 августа в арбитражном суде Омской области. 

Суд постановил, что индивидуальный предприниматель Пуртов должен выплатить штраф в размере 1,3 млн рублей за организацию концерта Маргариты Суханкиной в Рязани, а также компенсировать судебные издержки.

Литягин уверен, что у бывшей солистки нет никаких прав на песни группы, которые она продолжает исполнять. Он также заявил, что представители Суханкиной недавно предприняли попытку откупиться от него. Недавно, по утверждению Литягина, он получил письмо от генерального директора продюсерского центра, обслуживающего интересы Суханкиной.

«Это письмо содержало следующие предложения: выплатить мне некоторую сумму для того, чтобы прекратить судебное преследование организаторов концертов Суханкиной и компенсировать те восемь лет, которые они не отчисляли положенное мне авторское вознаграждение за использование и исполнение моих песен на концертах, а также приобрести лицензию на будущее. Я получил не просто письмо, я получил подтверждение того, что незаконные концерты Маргариты Суханкиной обслуживает целая юридическая структура, которая называется «Продюсерский центр Мираж Мьюзик». Кстати, название этого центра также неправомерно, и мы, естественно, будем оспаривать это в суде», — пообещал он.

Композитор заверил, что не будет принимать отступные.

«Суммы, которые они предлагают, смехотворны в сравнении со стоимостью не выплаченных за восемь с половиной лет авторских гонораров. Еще раз повторю: это 40 800 000 рублей. Попытку предложить мне какие-то отступные, которые абсолютно несоизмеримы с нанесенным мне ущербом, я рассматриваю как оскорбление», — сказал он, добавив, что намерен и далее бороться за соблюдение закона и выполнение решений суда.

Ранее солисты «Миража» рассказали о гонорарах.

