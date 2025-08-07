На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В США умер легендарный пианист и джазмен Эдди Пальмиери

The Guardian: умер пионер латинского джаза и лауреат «Грэмми» Эдди Пальмиери
El Universal/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

На 89-м году жизни умер пианист, композитор и дирижер Эдди Пальмиери — первый латиноамериканец, удостоенный премии «Грэмми». Об этом сообщает The Guardian со ссылкой на заявление музыкального лейбла Fania Records.

Артист скончался у себя дома в Нью-Джерси после продолжительной болезни.

Пальмиери родился в испанском Гарлеме (Нью-Йорк) в 1936 году, где музыка считалась одним из немногих способов выбраться из гетто. Изначально он учился игре на фортепиано, как и его брат Чарли Пальмиери, но в подростковом возрасте увлекся ударными — в 13 лет он начал играть на тимбалах в оркестре дяди. Позднее он вернулся к фортепиано, называя себя «разочарованным ударником».

В 1961 году Пальмиери основал группу La Perfecta, заменившую трубы тромбонами, что стало революцией в латиноамериканской музыке. Его эксперименты с сальсой, джазом и фанком принесли ему мировое признание. Он сотрудничал с такими выдающимися артистами, как Тито Пуэнте. Их совместный альбом Masterpiece (2000) удостоился двух премий «Грэмми». Также Пальмиери сыграл ключевую роль в появлении на «Грэмми» категории «Латинский джаз».

Музыкант за свою карьеру получил восемь премий «Грэмми» и выпустил около 40 альбомов, оказав значительное влияние на развитие латиноамериканской сцены. Его новаторский подход изменил звучание румбы и латиноамериканского джаза. Первая «Грэмми» досталась ему в 1975 году за альбом The Sun of Latin Music. Даже в 80 лет он продолжал писать музыку, а во время пандемии коронавируса давал онлайн-концерты.

