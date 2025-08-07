На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Первое издание «Хоббита» купили на аукционе за £43 тыс.

Редкое первое издание «Хоббита» купили на аукционе за £43 тыс.
Auction EUM

Первое издание книги Дж. Р. Р. Толкина «Хоббит», которое нашли во время уборки, продали на аукционе за 43 тыс. фунтов стерлингов ($57 тыс.). Об этом пишет издание Daily Mail.

Книгу нашли на книжной полке в одном из домов Бристоля во время плановой уборки. Это один из 1500 экземпляров, напечатанных в сентябре 1937 года и никогда ранее не поступавших в открытую продажу.

Хотя у издания не было суперобложки, экземпляр находился в почти безупречном состоянии.

Ожидалось, что на аукционе картина будет продана за 10 тыс. фунтов стерлингов, но интерес к ней был огромным. С учетом комиссионных аукциониста общая сумма составила более 52 тыс. фунтов стерлингов.

«Хоббит» побил предыдущий рекорд стоимости первого издания без суперобложки, составивший 19 тыс. фунтов стерлингов.

«Хоббит, или Туда и обратно» — детский фэнтезийный роман и одна из самых продаваемых книг всех времен: тираж проданных экземпляров превысил 100 миллионов.

До этого сообщалось, что участник британского антикварного аукциона стал обладателем подлинной работы Сальвадора Дали, заплатив за нее $180.

Ранее носок Майкла Джексона с концерта 1997 года продали за €6 тыс.

