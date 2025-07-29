Умерла женщина, давшая название обручу Hula-Hoop

Домохозяйка и бывшая модель Джоан Андерсон, давшая название обручу Hula-Hoop, умерла в возрасте 101 года. Об этом сообщает The New York Times (NYT).

По данным журналистов, Андерсон скончалась 14 июля в доме престарелых в Карлсбаде, штат Калифорния, к северу от Сан-Диего. О смерти сообщила ее дочь Лоралин Уиллис.

Андерсон родилась в Сиднее в декабре 1923 года и жила там до 1946 года, пока не переехала в Голливуд. Вернувшись в Австралию 11 лет спустя, чтобы навестить семью, она обратила внимание на модное увлечение — молодые люди вращали обруч вокруг талии и бедер.

Вернувшись в Лос-Анджелес, Андерсон попросила мать отправить ей одно из колец из Австралии. Ее дети играли с обручем, а сама Андерсон крутила его на бедрах, развлекая друзей на званых ужинах. Тогда то-то сравнил ее движения с хулой — традиционным гавайским танцем. Эта ассоциация и навела женщину на мысль назвать обруч хулахупом.

Широкое внимание к предмету привлек супруг Андерсон, когда увидел в нем потенциал. Он предложил его Wham-O, известной компании по производству игрушек, подарившей миру фрисби. Уэйн был знаком с Артуром Мелином, одним из основателей Wham-O, известным как Спад. Поэтому он организовал встречу.

Супруги рассказали компании о своем изобретении, и им пообещали прибыль в случае, если оно принесет деньги. Как рассказывала Андерсон, сделку закрепили простым рукопожатием.

Хулахуп стал сенсацией. Из дома в пригороде Монтерей-Парка Андерсон наблюдала, как к ее крыльцу приносят газеты с заголовками о многомиллионных продажах обручей. В историях о триумфе Wham-O иногда упоминался «друг» из Австралии, который якобы познакомил компанию с этим изобретением.

В 1961 году Андерсоны подали в суд на Wham-O, который закончился мировым соглашением. Когда популярность хулахупов упала, Wham-O оказалась с избытком непроданных обручей и заявила об отсутствии прибыли.

Ранее в возрасте 71 года скончался рестлер Халк Хоган.