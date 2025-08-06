Известного американского рэпера освободили из-под стражи

Полиция Лос-Анджелеса освободила из-под стражи ранее задержанного рэпера Soulja Boy (Деандре Уэя) . Об этом, ссылаясь на окружную прокуратуру, сообщает журнал Rolling Stone.

Рэпера задержали, когда во время осмотра его автомобиля полицейские обнаружили на заднем сиденье огнестрельное оружие. Музыкант и его водитель заявили, что оружие им не принадлежит.

Ввиду недостатка доказательств правоохранительные органы отказались выдвигать обвинение против Soulja Boy, и он был освобожден из-под стражи.

Рэпер получил широкую известность в нулевые годы. Тогда вышел его сингл «Crank That», один из главных вирусных треков своего времени. Клип на эту песню собрал на YouTube около 470 млн просмотров.

В 2021 году бывшая помощница Soulja Boy обратилась в суд с иском, обвинив музыканта в издевательском отношении к ней на протяжении двух лет. В 2019 году некая Кайла Майерс, которую сам рэпер описывает как «обезумевшую бывшую», подала на него в суд по делу о предполагаемом похищении и избиении.

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