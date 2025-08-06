«Разнести мир по кускам»: по книге Ника Перумова выйдет игра

Российский фэнтези-автор Ник Перумов подтвердил, что Плюс Студия приступает к работе над игрой по его книге «Алмазный меч, деревянный меч». Об этом «Газете.Ru» сообщила пресс-служба онлайн-кинотеатра Кинопоиск.

В интервью для спецпроекта Кинопоиска «История российского фэнтези» Перумов отметил, что за каждой большой игрой стоит большая история.

«В «Алмазном мече» это прежде всего история выборов, которые делают разные герои. История о том, как ненависть, испытываемая персонажами, поглощает их и превращает в орудие уничтожения. Эта ненависть воплощается в двух магических мечах, и, когда они сталкиваются, происходит высвобождение таких сил, которые способны разнести по кускам весь мир», — делится писатель.

Перумов добавил, что из компьютерных игр ему больше всего нравится RPG, позволяющее погружаться в фэнтезийный мир.

«Не люблю киберпанк и не играл в Cyberpunk 2077, а еще не проходил третьего «Ведьмака», потому что люди мне сказали: «Ты там утонешь». Я не мог себе это позволить, поэтому смотрел на YouTube прохождение — было интересно, как это сделано», — рассказывает он.

Писатель также отметил, что ему понравилась игра Diablo 4.

Аудиосериал Кинопоиска «История российского фэнтези» в семи эпизодах рассказывает о том, как в России появился жанр фэнтези и о ключевых моментах его отечественной истории — в книгах, в кино и в жизни. Автор и ведущий проекта Юрий Сапрыкин обсудил с издателями, литературными критиками и самими авторами фэнтези «Кольцо тьмы» и «Волкодава», «Ночной дозор» и «Таню Гроттер», «Дом, в котором…» и «Этерну».

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