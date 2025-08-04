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Жертва Пи Дидди попросила выпустить его из тюрьмы

Пострадавшая от Пи Дидди женщина заявила, что рэпер исправился
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xPHOTOlinkx/xMediaPunchx/Global Look Press

Бывшая девушка рэпера Пи Дидди (настоящее имя Шон Комбс) Джина Хьюн, официальная третья жертва в деле артиста, попросила выпустить его из тюрьмы под залог. Об этом пишет TMZ.

Она обратилась к судье, поддержав ходатайство рэпера, и заверила, что после многих лет знакомства видит в Пи Дидди прежде всего отца, семьянина и бизнесмена, а не преступника.

Джина Хьюн признала, что в их отношениях были черные и белые полосы, однако, когда Дидди совершал ошибки, он якобы был готов признать их и принимать более взвешенные решения в будущем.

«К концу наших отношений воплощал в себе энергию любви, терпения и мягкости, которая разительно отличалась от его прошлого поведения», — пишет женщина.

Прокуроры и судья назвали агрессивное поведение Дидди основанием для содержания его под стражей до вынесения приговора 3 октября, но, по словам Джины, артист «уже много лет не проявлял агрессии и для него прежде всего важно быть отцом» и не представляет опасности для общества.

В июле 2024 года бывшая актриса Адрия Инглиш обвинила Пи Дидди в торговле людьми и в насилии. Она потребовала от него $50 млрд компенсации. После этого обвинения последовали и от других женщин. В мае звезда реалити Кортни Кардашьян рассказала, как пострадала на вечеринке Пи Дидди.

Прокуроры заявили, что продюсер соблазнял женщин, давая им наркотики, обещал финансовую поддержку и романтические отношения, после чего использовал тайные записи половых актов в качестве «залога», чтобы гарантировать молчание женщин, а иногда угрожал оружием.

Ранее Джастин Бибер впервые ответил на слухи о насилии со стороны Пи Дидди.

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