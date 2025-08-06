Нападение медведя на российскую певицу оказалось вышедшим из-под контроля пранком

Певица Асаева заявила, что нападение медведя на нее было шуткой

Российская певица Гульназ Асаева призналась, что нападение медведя на ее команду во время съемок клипа было розыгрышем, вышедшим из-под контроля. О пранке артистка рассказала на своей странице в социальной сети Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

По словам Асаевой, в съемках участвовал ручной медведь, команда знала о готовящейся шутке.

Участники съемочной группы все же испугались животного, и тогда дрессировщик попытался продемонстрировать его безопасность: предложил концертному директору прикоснуться к медведю, однако тот напал на мужчину. Вадима Фатхинурова госпитализировали.

Заслуженная артистка Башкирии до этого заявляла, что инцидент произошел во время празднования дня рождения ее супруга Вильдана Шамсутдинова на природе. Хищник, утверждала она, якобы появился неожиданно и направился к отдыхающим. Тогда же Асаева продемонстрировала фотографию из реанимобиля, где запечатлен окровавленный Фатхинуров.

Ранее на Камчатке ликвидировали медведя, напавшего на туристку из Саратова.