От «Матушки» до Джигана: SERYABKINA назвала любимые летние треки

Певица и автор песен Ольга Серябкина (SERYABKINA) назвала сервису МТС Музыка свои любимые летние треки. Об этом музыкальная платформа рассказала «Газете.Ru».

Возглавляет рейтинг любимых летних треков собственная песня Серябкиной «На лето».

««На лето» — это не просто песня, а ощущение легкости, свободы и тепла, которого мы так ждем с наступлением солнечного сезона. Мне хотелось передать чувство, когда ты выбираешь жить здесь и сейчас, растворяясь в череде беззаботных дней и влюбленности в момент. Надеюсь, каждый найдет в этой песне свое лето яркое, красочное и наполненное воспоминаниями, к которым захочется возвращаться снова и снова», — выразила надежду она.

Также летом Серябкина предлагает слушать треки «Худи» (Джиган, Artik & Asti, NILETTO) «Матушка» (Татьяна Куртукова), «Homay» (AY YOLA), «Душный» (SERYABKINA), «Настоящая» (Ваня Дмитриенко), «Самолеты» (Женя Трофимов), «Гудбай» (Zivert), «За бывшего» (Люся Чеботина) «Все прошло» (Мари Краймбрери), «Это LOVE» (SERYABKINA), «Yellow» (Coldplay), «По улицам» (Коста Лакоста, SERYABKINA).

Ранее Серябкина дала совет россиянам.