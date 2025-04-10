Стало известно, кто станет антагонистом Финника во второй части фильма

Студия НМГ «Кинопрокат» и ГК «Рики» показали антагониста Финника в первом официальном трейлере анимационного фильма «Финник 2». Об этом «Газете.Ru» сообщили в пресс-службе проекта.

Создатели заявили, что во второй части фильма противостоять Финнику будет харизматичный злодей. Его озвучит звезда российского кинематографа, чье имя пока держится в тайне. Полный ролик можно посмотреть на YouTube-канале НМГ «Кинопрокат».

По сюжету Финник случайно теряет невидимость, из-за чего мир домовых оказывается под угрозой. Вместе со своей подругой Кристиной он отправляется на поиски волшебного мага, который способен вернуть ему силу. Сюжетная часть также дополнится романтическим повествованием: Кристине предстоит пройти через сложный этап первой подростковой влюбленности. Зрители также увидят в новом проекте Финника в роли байкера.

Режиссером фильма выступил Денис Чернов («Финник», «Смешарики»), а сценарий написала команда LazyDog Production — Александр Ким («Смешарики», «Майор Гром»), Сергей Дубинкин («Детектив Финник», «Отбросы»), Андрей Волков («Юность», «Спящий агент»).

Финника в фильме озвучивает Михаил Хрусталев, а Кристину — Вероника Макеева (Голубева). Премьера «Финника 2» запланирована на 23 октября 2025 года.

Ранее сообщалось, что появились первые фото со съемочной площадки «Майор Гром: Сериал».