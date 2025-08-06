Моргерштерн о результатах лечения от зависимостей: «Столько времени и столько боли»

Рэпер Алишер Моргенштерн (признан в РФ иностранным агентом) опубликовал видео в социальной сети Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена), где рассказал о результатах лечения от зависимостей и процессе удаления татуировок на лице.

Артист поделился, что уже посетил пять сеансов у мастера по удалению татуировок, и призвал подписчиков серьезно обдумывать решение о нанесении изображений на тело. «Столько времени, столько боли — и только буква «Т» исчезла!» — с досадой отметил исполнитель.

Моргенштерн также сообщил о значительных достижениях в борьбе с вредными привычками: более 200 дней без алкоголя, 180 дней без медикаментов и 60 дней без никотина.

«Схема рабочая. Всем советую. Выходите из рабства вредных привычек!» — призвал своих фанатов артист.

До этого Моргенштерн рассказывал в своем личном блоге, что провел в реабилитационной клинике пять месяцев, хотя изначально собирался «сделать детокс» и прийти в норму всего за месяц. Однако теперь он рад, что курс лечения оказался продолжительным.

Музыкант подчеркнул, что он не просто бросил пить, а «начал жить», не просто пришел в норму, а «пришел к себе». Моргенштерн отметил, что пять месяцев — «это не срок, а маленький шаг, но самый большой и важный».

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