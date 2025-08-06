Невзоров раскрыл, как зарабатывает в эмиграции: «Приобрел разумную скромность»

Журналист Невзоров заявил, что без проблем зарабатывает в эмиграции

Журналист Александр Невзоров (признан в РФ иностранным агентом) рассказал в YouTube-интервью Юрию Дудю (признан в РФ СМИ-иноагентом), что стабилизировал свой доход в эмиграции.

Невзоров немногословно ответил на вопрос, каким образом он зарабатывает, фразой: «Читаю лекции, торгую книжками и YouTube. Без проблем!»

Также экс-ведущий программы «600 секунд» признался, что приобрел после отъезда «разумную скромность».

«Я для себя выяснил массу всяких удивительных подробностей жизни: оказывается, ездить можно не только на Rolls-Royce, все остальные автомобили тоже являются средствами передвижения», — заявил он.

Невзоров также раскрыл, что на протяжении двух с половиной лет передвигается с охраной, которую предоставил ему Европол. По словам журналиста, это решение приняла европейская полиция, а не он. Причину решения он не раскрыл.

«Я даже за сигаретами не могу выйти сам, должен предупредить за два часа. Какой бы то ни было выезд, то сзади — машины, мигалки и все остальное. <…> Поначалу было смешно: мы же были бедные эмигранты — карточки порезаны, счета заблокированы — и украинцы возили борщ кастрюлями. Этот борщ отбирала полиция, опечатывала и отправляла на экспертизу», — заявил он.

В той же беседе Невзоров заявил о желании избавиться от российского паспорта и поблагодарил Киев за гражданство Украины.

2 июля 2024 года Октябрьский суд Санкт-Петербурга признал Невзорова и его супругу Лидию Невзорову экстремистским объединением и запретил им вести какую-либо деятельность на территории России.

Ранее представитель Макаревича (признан в РФ иностранным агентом) раскрыл судьбу тайного дома артиста в России.