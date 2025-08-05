Представитель Макаревича раскрыл судьбу тайного дома артиста в России

Пресс-секретарь Андрея Макаревича (признан в РФ иностранным агентом) Антон Чернин в беседе с aif.ru опроверг слухи о том, что музыкант сохранил тайный дом в России за 70 млн рублей.

Речь идет о доме в Подушкино. По словам Чернина, Макаревич продал недвижимость еще в 2022 году.

«В 2025 году какие-то телеграмщики скачали устаревшую базу и вывалили ее в сеть», — заявил пресс-секретарь артиста.

5 августа Telegram-канал SHOT утверждал, что Макаревич сохранил элитную недвижимость в Подмосковье за 70 млн рублей. В 2008 году, заявляло издание, музыкант купил у артиста Леонида Ярмольника двухэтажный коттедж в деревне Подушкино Московской области рядом с Барвихой. Рыночная стоимость недвижимости составляет 70 млн рублей. Площадь каменного строения с панорамными окнами на фасаде — более 300 кв. м, а участка — 1500 кв. м.

По данным SHOT, соседи видели Макаревича в последний раз около шести лет назад. Telegram-канал заявлял, что Макаревич якобы по-прежнему ежемесячно оплачивает около пяти тыс. рублей за охрану, а также периодически тратится на услуги клининга.

Ранее Макаревича призвали лишить гражданства после оскорбления Пахмутовой.