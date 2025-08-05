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Юрий Антонов просит за выступление 3-4 млн рублей

Продюсер Дворцов: выступление певца Антонова обходится в 3-4 млн рублей
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Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Продюсер Сергей Дворцов назвал размер гонорара народного артиста России Юрия Антонова. Дворцова цитирует портал «Страсти».

«Он соглашается выступать на мероприятиях, корпоративах очень редко, но за такой немаленький гонорар — плюс-минус 3−4 млн рублей. Человеку все-таки уже девятый десяток лет пошел», — сказал он.

Состояние здоровья Антонова, продолжил он, оставляет желать лучшего. Сейчас его поддерживают родственники, друзья и члены команды.

Певец и композитор Юрий Антонов 2 августа не смог присутствовать на премии «Триумф года» — 80-летний артист получил травму за день до события, когда спускался по лестнице. Проблемы с ногой беспокоят Антонова с 2018 года, когда он неудачно упал и порвал связки.

Накануне друг Юрия Антонова поэт-песенник Владимир Ильичев заявил, что певец никогда не сможет избавиться от проблем с ногами. Сейчас он делает реабилитационные упражнения для восстановления подвижности конечности.

Ранее солисты группы «Мираж» рассказали о гонорарах.

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