«Его болячка никогда не пройдет»: друг Юрия Антонова рассказал о состоянии певца

Поэт-песенник Владимир Ильичев, близкий друг народного артиста России Юрия Антонова, в беседе с «Газетой.Ru» рассказал о состоянии здоровья музыканта, который на днях обращался к врачам за помощью из-за травмы ноги.

«Нормально [себя чувствует], восстанавливается, все в порядке, реабилитация. Но нога у него давно уже болит: боль вроде затихает, однако потом, если чуть подворачивает, неудачно встает со стула, она возвращается. Эта болячка, наверное, уже никогда не пройдет, плавающая травма: артроз — обычная история людей в возрасте. Антонов старается ходить по дому, чтобы разрабатывать [ногу], иначе, если будет сидеть, мышцы атрофируются», — заявил Ильичев.

Певец и композитор Юрий Антонов 2 августа не смог присутствовать на премии «Триумф года» — 80-летний артист получил травму за день до события, когда спускался по лестнице. Проблемы с ногой беспокоят Антонова с 2018 года, когда он неудачно упал и порвал связки. В минувшем январе артист признавался, что чувствует себя в соответствии с возрастом, а не на 40 или 50 лет. Певец добавил, что со здоровьем у него «не все сладко», но, по признанию артиста, ему приходится жить со своими проблемами.

Ранее сообщалось, что налоговая разблокировала счета Антонова.